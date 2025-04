Funerali Sara Campanella a Misilmeri, la laurea honoris causa e lacrime della migliore amica: "Vivrò per te"

Grande commozione ai funerali di Sara Campanella nella chiesa di Misilmeri, in provincia di Palermo. Alla fine del rito è stato letto un messaggio dei colleghi universitari della 22enne. Presente anche la rettrice dell’ateneo di Messina, Giovanna Spatari, che ha informato dell’avvio dell’iter per la laurea honoris causa in Tecniche di laboratorio biomedico. A prendere la parola è stata anche la migliore amica, che ha ricordato Sara Campanella tra le lacrime.

Il ricordo dei colleghi

Al termine del funerale, le amiche e gli amici di Sara Campanella hanno voluto dedicarle alcune parole.

Questo il messaggio letto alla fine del rito, firmato dai colleghi universitari:

“Cara Sara, a nome di tutti i colleghi scriviamo con una sola voce. È difficile trovare le parole giuste. Sei entrata nelle nostre vite in punta di piedi con quella dolcezza che sapevi portare anche nei momenti più bui. Hai saputo essere collega, amica e sorella, in ogni tuo gesto e sorrisi c’era amore. Ci manchi Sara, ci manca il tuo amore, le notti trascorse insieme a studiare in videochiamata. Ricordiamo ogni piccolo frammento che ci hai lasciato. Per noi sei stata un dono, abbiamo imparato da te più di quanto tu possa immaginare. La vita ti ha portato via in modo troppo presto e crudele, ma tu non sei andata via veramente: sarai sempre con noi. L’amore va oltre tutto, anche oltre la presenza fisica. Ti vogliamo bene Sara…”.

La migliore amica in lacrime

A parlare è stata anche la migliore amica di Sara Campanella, che in lacrime ha dichiarato: “Ci siamo supportati in ogni situazione e adesso che non ci sei più faccio fatica. Eri innamorata dell’amore quello vero, tu eri amore vero. Ti prometto che continuerò a vivere per te”.

E ancora: “Ogni tramonto che vedrò sarà più bello perché sarai lì con me. Sarai sempre la mia migliore amica e ti porterò sempre nel mio cuore”.

La laurea honoris causa

Durante il rito, la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, ha comunicato che è stato avviato l’iter per la laurea honoris causa in Tecniche di laboratorio biomedico a Sara Campanella.

La 22enne, proprio come Giulia Cecchettin, si stava per laureare: Spatari, in chiesa, ha anche letto la mail inviata al professore a cui la studentessa aveva chiesto la tesi di laurea.

La rettrice ha ricordato “il garbo, la passione, l’interesse per il percorso che si accingeva a concludere”.

Durante i messaggi tanti applausi sia in chiesa sia in piazza: la bara bianca è poi uscita tra tanti palloncini bianchi liberati, per l’ultimo viaggio verso il cimitero del paese.