Funghi matsutake venduti a quasi 5mila euro in Giappone, perché costano così tanto e chi li ha comprati

4850 euro per otto funghi della tipologia matsutake. È successo ad una delle tradizioni aste di questa particolare specialità gastronomica che si tengono ogni anno in Giappone. L’investimento è stato fatto al mercato di Tambasasayama per un lotto di circa 260 grammi. I funghi di questo genere sono così costosi per diversi aspetti tra cui la qualità. Ad accaparrarsi gli ambiti matsutake è stato il noto ryokan Kinmata, famosa locanda giapponese di lusso.

L’asta record

La prima asta stagionale del mercato di Tambasasayama, nelle Prefettura di Hyogo, ha inaugurato la cosiddetta “tariffa di congratulazione”.

Si tratta del primissimo raccolto autunnale di questa speciale tipologia di funghi, tipica e molto apprezzata in Giappone.

iStock Una donna annusa un fungo matsutake durante il raccolto stagionale

L’evento si è tenuto in anticipo di circa una settimana rispetto al cronoprogramma tradizionale e per questo i matsutake venduti per 4850 euro, l’equivalente di 850 mila yen, erano allo stato di bocciolo.

Hanno una lunghezza compresa tra i 6,5 e 11 centimetri e un peso di circa 260 grammi.

Dettagli importanti perché è il raccolto più pesante, in termini di caratteristiche, registrato dal 2018. Potrebbe non essere l’unica vendita record.

Secondo il banditore e direttore del mercato di Tambasasayama, Tomoharu Iseki, è una delle migliori stagioni di raccolta per i matsutake e questo significa anche molto remunerativa.

Perché valgono così tanto i funghi matsutake

Il prezzo medio dei funghi matsutake è di circa 700 euro, l’equivalente di 100-150 mila yen al chilo.

In questa circostanza il valore è risultato triplicato per diversi aspetti che esulano dal solo valore del prodotto, principalmente il prestigio di acquistarli e il ritorno pubblicitario per chi li ha comprati.

In generale, ci sono diverse caratteristiche per cui valgono così tanto i funghi matsutake:

difficoltà nel reperimento

difficoltà nel trovarlo integro perché apprezzato da cervi, conigli e scoiattoli

raccolto complicato per determinate condizioni meteorologiche

sapore particolare

proprietà nutrizionali con alta carica di magnesio, potassio e acido folico

Chi ha acquistato i funghi all’asta record

Ad acquistare i funghi matsutake per un valore di 4850 euro è stato il ristorante del Kinmata Hotel di Kyoto.

Noritsugu Yoshimura, chef executive del locale, ha spiegato che è tradizione da parte del ryokan di servire funghi alla griglia a tutti coloro che pernottano nella struttura.

Inoltre ha sottolineato come vengano utilizzati matsutake da ogni parte del Giappone ma che quelli battuti all’asta hanno caratteristiche davvero uniche.