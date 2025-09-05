Funicolare deragliata a Lisbona, ipotesi sabotaggio dietro all'incidente mortale: il punto sulle indagini

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non si fermano le indagini sul disastro della funicolare deragliata a Lisbona. Secondo le ultime indiscrezioni le autorità locali non escludono la pista del sabotaggio. Si cerca di capire, infatti, per quale motivo le due carrozze siano uscite dai binari: il cavo che teneva unito il convoglio ha ceduto ed è stato rinvenuto gravemente danneggiato. Secondo la società pubblica Carris che gestisce i trasporti del capoluogo portoghese, quel genere di cavo ha un durata di 600 giorni. Nel giorno dell’incidente ne mancavano 263 prima di essere sostituito.

L’ipotesi del sabotaggio

Secondo Publico la polizia giudiziaria sta continuando a lavorare per stabilire le cause che hanno determinato il disastro della funivia Elevador Da Gloria, senza escludere l’ipotesi del sabotaggio.

L’incidente, ricordiamo, si è verificato a seguito di un guasto registrato sul cavo metallico che collegava due vagoni del convoglio più noto di Lisbona. Il focus delle indagini, non a caso, si sta concentrando proprio su questo dettaglio.

Come si legge in un articolo pubblicato su Publico e ripreso da Repubblica, nel corso della rimozione delle macerie è stato rinvenuto il cavo – appunto – che collegava le due carrozze, e secondo le indiscrezioni risulterebbe gravemente danneggiato.

La stampa locale ha interpellato la società Carris, che a Lisbona gestisce il trasporto pubblico: la società ha spiegato che quel genere di cavo ha solitamente 600 giorni di vita. Il materiale coinvolto nell’incidente della funicolare Da Gloria poteva essere usato ancora per 263 giorni.

La manutenzione della funicolare

Come riporta Repubblica, la stampa locale ha raccolto la testimonianza del presidente di amministrazione della società Carris, Pedro Bogas, che ha riferito che la squadra della Servicos tecnico de engenharia Lda aveva effettuato un controllo nove ore prima dell’incidente.

Sic Noticias è entrato in possesso del documento compilato dalla società di manutenzione e lo ha riportato in forma integrale in un articolo pubblicato il 5 settembre. Dal documento si evince – come anticipato – che il controllo è iniziato alle 9:13 del 3 settembre e si è concluso alle 9:46, circa nove ore prima del disastro che ha avuto luogo circa alle 18:10 ora locale. Nel documento, infine, si riporta che il mezzo risulta idoneo alla circolazione. Eppure 16 persone sono morte.

Secondo Bogas, quindi, si è trattato di “qualcosa di più complesso, insolito, non immaginabile”. Non mancano le polemiche per l’affidamento della manutenzione della funicolare a una società esterna: il funzionario di Carris Manuel Leal sostiene, infatti, che l’affidamento a terzi di tali mansioni avrebbe distrutto i controlli dei trasporti della città.

Un’italiana sopravvissuta a Lisbona

Venerdì 3 settembre su quella funicolare c’era anche Stefania Lepidi, ricercatrice dell’Ingv all’Aquila che si trovava a Lisbona per un convegno. Insieme a lei c’era il figlio di 25 anni. L’incidente le è costato una frattura al braccio, mentre il figlio è rimasto illeso.

All’Ansa Lepidi ha raccontato: “C’è stato il botto della cabina che si è schiantata dietro di noi, quindi il terrore e in un attimo lo slittamento anche della nostra cabina e il fortissimo urto”. Per diverso tempo la donna è rimasta in mezzo alle macerie “stesa a terra, sul sangue”.