Funicolare Elevador da Gloria deraglia a Lisbona, morti e feriti gravi nell'incidente

La funicolare Elevador da Gloria di Lisbona, che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto, è deragliata. Almeno 15 persone sarebbero morte e altre 20 sarebbero state ferite. Il mezzo è molto utilizzato dai turisti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze e la protezione civile locale.

Deraglia l’Elevador da Gloria a Lisbona

Nel pomeriggio del 3 settembre la funicolare Elevador da Gloria di Lisbona è deragliata. Lo riporta la Cnn portoghese, che scrive anche che nell’incidente sarebbero morte almeno 15persone, mentre altre 25 sono rimaste ferite.

La funicolare è popolarissima tra i turisti che visitano la capitale portoghese. I convogli possono trasportare fino a 42 persone, ma non ci sono notizie su quante fossero effettivamente a bordo al momento dell’incidente.

IPA La funicolare di Lisbona

Oltre ai soccorritori, arrivati per estrarre le persone rimaste intrappolate nelle lamiere della funicolare, sul posto sarebbe arrivata anche la squadra omicidi della polizia di Lisbona.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul luogo dell’incidente della funicolare di Lisbona sono arrivati immediatamente i soccorsi, con diversi mezzi dei vigili del fuoco, della protezione civile e soprattutto le ambulanze, che stanno portando i feriti in ospedale.

Proprio la situazione dei feriti rimane la più incerta. Sempre secondo la Cnn portoghese, dei 20 feriti che sono stati portati in ospedale nei primi momenti dei soccorsi, ben 9 sarebbero state ricoverate in condizioni molto gravi.

Le autorità hanno dichiarato che tutte le risorse possibili sono state mobilitate per aiutare le persone coinvolte. Al momento però non c’è stata nessuna dichiarazione ufficiale sulle cause dell’incidente.

Le dichiarazioni del presidente del Portogallo

La presidenza della repubblica portoghese ha pubblicato una nota di cordoglio per le vittime e vicinanza per le famiglie dei feriti:

Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa esprime profondo rammarico per l’incidente avvenuto questo pomeriggio alla funicolare da Glória a Lisbona, in particolare per i morti e i feriti gravi, nonché per i diversi feriti lievi. La presidenza estende le sue condoglianze e la sua solidarietà alle famiglie colpite da questa tragedia.