Funicolare Elevador da Gloria deragliata a Lisbona, perizia conferma le cause dell'incidente: cos'è successo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La funicolare Elevador da Gloria è deragliata a Lisbona a causa della rottura del cavo di collegamento della cabina 1. Ad appurarlo è il report tecnico del Gpiaaf, l’ufficio governativo per le indagini sugli incidenti aerei e ferroviari, che deve far luce sulla strage occorsa nella capitale del Portogallo e che ha portato alla morte di 16 persone.

Funicolare deragliata a Lisbona, il motivo

I fatti risalgono a mercoledì 3 settembre. La storica funicolare, una delle attrazioni della città, che collega la parte alta con quella bassa della capitale, è deragliata e si è schiantata su un edificio.

Ora il governo ha chiarito le cause dell’incidente mortale con una perizia attesa nella giornata di venerdì e poi arrivata in quella di sabato.

ANSA

Lo scenario dopo il deragliamento e lo schianto della funicolare a Lisbona

La perizia e le cause dell’incidente

Il documento ha confermato che la funicolare è deragliata a causa della rottura del cavo di collegamento della cabina 1 (quella in discesa), che metteva in sicurezza il veicolo. In esso si legge inoltre che il conducente ha subito azionato sia il freno pneumatico che quello a mano, ma le operazioni “non hanno sortito alcun effetto sulla riduzione della velocità del veicolo”.

Anzi, esso ha aumentato la propria velocità e si è schiantato a circa 60 km/h in meno di 50 secondi. Secondo quanto si legge nel report, di fatti, il sistema frenante non poteva sopperire al cedimento del cavo.

Sul fronte della manutenzione poi la nota conferma che i protocolli erano stati rispettati e che la mattina dell’incidente era stato effettuato il controllo visivo programmato. Il punto in cui il cavo ha ceduto “non poteva essere visto senza smontarlo”, chiosa la perizia delle autorità portoghesi.

Chi sono le vittime e le indagini sull’Elevador da Gloria

Si tratta solo di un rapporto preliminare sull’incidente, il primo di quelli che verranno redatti per chiarire quanto accaduto a Lisbona. Le indagini infatti sono state subito aperte e proseguiranno nel corso dei mesi. La seconda perizia è prevista entro i prossimi 45 giorni, ed entro un anno dall’incidente dovrebbe essere pubblicata quella definitiva.

Nel documento si specifica che il deragliamento è stato causato dalla “disconnessione del cavo tra le due cabine” e che esso – che collegava i due vagoni –si è rotto dopo 337 giorni di utilizzo, prima dei 600 previsti come termine per la sostituzione.

Oltre ad almeno una ventina di feriti, l’incidente ha portato alla morte di 16 persone. Tra esse ci sono 5 portoghesi, compreso il conduttore del mezzo, André Marques, di 40 anni. I suoi connazionali erano tutti dipendenti o collaboratori della Santa Casa da Misericórdia. Hanno perso la vita anche un uomo e una donna britannici, marito e moglie, lei regista e attrice, lui docente. Un’altra coppia è stata vittima del disastro: si tratta di una donna francese e del suo marito canadese. Infine sono morti un altro cittadino del Canada, un altro del Regno Unito, due della Corea del Sud, uno dell’Ucraina e un’altra degli Stati Uniti.