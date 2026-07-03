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È di quattro persone citate in giudizio e un danno erariale superiore a 12,5 milioni di euro il bilancio di una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Bergamo e coordinata dalla Procura della Repubblica locale. Un sistema fraudolento ai danni dell’INPS sarebbe stato ricostruito grazie alle attività investigative svolte nel mese di ottobre 2024, coinvolgendo funzionari dell’Istituto e soggetti esterni incaricati di procacciare beneficiari.

Le indagini e la ricostruzione della frode

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta ha preso avvio presso il Comando Provinciale di Bergamo e si è concentrata su un Funzionario in servizio presso la Direzione Provinciale INPS della città. Secondo quanto emerso, il dipendente, con la complicità di due soggetti incaricati di individuare potenziali beneficiari, avrebbe indotto numerose persone a credere nella possibilità di ottenere l’accredito di periodi di contribuzione volontaria, previo versamento di somme di denaro in contanti.

L’attività illecita avrebbe permesso a 130 soggetti di conseguire trattamenti pensionistici, in tutto o in parte, non spettanti. Il Funzionario infedele avrebbe effettuato indebiti accessi ai sistemi informatici dell’INPS, inserendo fittizi periodi di contribuzione agricola e incassando personalmente le somme corrisposte dagli interessati. Questi ultimi sarebbero stati indotti a credere che i pagamenti sarebbero stati regolarmente versati nelle casse dell’Istituto, mentre in realtà venivano trattenuti dal gruppo responsabile della frode.

Le responsabilità e i controlli omessi

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, hanno permesso di ricostruire non solo la condotta del dipendente, oggi in quiescenza, ritenuto autore delle condotte illecite, ma anche quella di un ex Direttore Provinciale dell’INPS e di due Funzionari. Questi ultimi, secondo quanto accertato, avrebbero omesso i controlli di rispettiva competenza, contribuendo così al verificarsi del danno erariale a carico dell’Ente previdenziale.

La quantificazione del danno e la citazione in giudizio

Al termine delle attività investigative, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha trasmesso una dettagliata relazione alla Procura Regionale per la Lombardia della Corte dei conti, evidenziando i profili di danno erariale e quantificando il pregiudizio economico arrecato all’INPS. Nei giorni scorsi, la Magistratura contabile, dopo ulteriori approfondimenti istruttori, ha emesso l’atto di citazione in giudizio nei confronti dei quattro convenuti, contestando loro un danno erariale complessivo superiore a 12,5 milioni di euro.

L’intera vicenda ha avuto come epicentro la città di Bergamo, dove si sono svolte le indagini e dove erano in servizio i funzionari coinvolti. Il caso rappresenta un esempio significativo di come la collaborazione tra le diverse articolazioni della Guardia di Finanza e la Magistratura possa portare alla luce sistemi di frode complessi e dannosi per la collettività.

IPA