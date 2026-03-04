Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 30 anni, impiegato presso il Ministero della Giustizia della Macedonia del Nord e ricercato a livello internazionale per truffa e falso, è stato arrestato a Torino. L’arresto è avvenuto su richiesta delle autorità macedoni che hanno emesso un mandato di arresto provvisorio ai fini estradizionali. L’uomo era stato condannato per aver commesso diversi reati legati al suo ruolo istituzionale, tra cui abuso di posizione ufficiale e falsificazione di documenti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, con il supporto dello SCIP e della Procura Generale, e si è conclusa con la convalida dell’arresto da parte della Corte di Appello di Torino.

Arrestato funzionario macedone a Torino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un’attività investigativa approfondita e prolungata. Gli agenti della Squadra Mobile – Sezione Catturandi hanno lavorato in stretta collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) e la Direzione Centrale della Polizia Criminale.

L’uomo, cittadino della Macedonia del Nord, era ricercato in campo internazionale in seguito a una condanna per truffa, falso, abuso di posizione ufficiale e falsificazione di documenti.

Il mandato di arresto e la richiesta di estradizione

Il provvedimento di arresto provvisorio ai fini estradizionali era stato emesso dal Tribunale di Skopije nell’agosto 2025.

L’uomo è stato rintracciato a Torino grazie a servizi di osservazione e pedinamento organizzati dalla Squadra Mobile, in collaborazione con lo SCIP e la Procura Generale. Una volta individuato il cittadino straniero è stato fermato e condotto presso la locale Casa Circondariale, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Italiana.

La convalida dell’arresto

La Corte di Appello di Torino ha successivamente convalidato l’arresto, confermando la regolarità delle procedure seguite dalla Polizia di Stato e dagli altri organi coinvolti nell’operazione.

L’uomo resta ora in attesa delle decisioni relative alla sua estradizione verso la Macedonia del Nord.

Il ruolo delle autorità italiane e internazionali

L’operazione ha visto il coinvolgimento di diverse istituzioni, tra cui la Squadra Mobile della Polizia di Stato, lo SCIP e la Direzione Centrale della Polizia Criminale.

La collaborazione tra le autorità italiane e quelle della Macedonia del Nord si è rivelata fondamentale per il successo dell’arresto e per garantire il rispetto delle procedure internazionali in materia di estradizione.

Il caso dimostra ancora una volta l’efficacia della cooperazione internazionale tra le forze dell’ordine, soprattutto quando si tratta di reati commessi da funzionari pubblici e di procedimenti di estradizione. L’arresto a Torino rappresenta un importante risultato nell’ambito della lotta contro la corruzione e la criminalità transnazionale.

