Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dieci spedizioni bloccate e cinque persone denunciate per la commercializzazione abusiva di materiale esplodente. A Lecce, la Polizia ha sequestrato una tonnellata di articoli pirotecnici e scoperto un laboratorio clandestino, nell’ambito dei controlli rafforzati in vista delle festività natalizie.

Indagini sulle spedizioni a Lecce

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività è stata coordinata dalla Questura sotto la direzione della Procura della Repubblica. Gli accertamenti sono partiti dal flusso di prodotti provenienti soprattutto da aziende di Campania e Calabria e destinati ad acquirenti della provincia. Il sistema, ricostruito dagli investigatori, si basava sulla pubblicità e sulle prenotazioni attraverso social network e servizi di messaggistica; i pacchi passavano poi dagli hub logistici ai destinatari tramite i normali corrieri.

Le 10 spedizioni intercettate contenevano fuochi d’artificio, petardi, razzi e altri prodotti delle categorie F1, F2, P1 e F4. Il materiale viaggiava su strada in confezioni costruite per nasconderne la natura: scatole montate al contrario, con etichette e simboli rivolti all’interno, oppure doppi imballaggi, talvolta coperti da carta bianca. Un metodo che, oltre a violare le regole sul trasporto di merci pericolose, può esporre a rischi chi riceve i pacchi e gli operatori della filiera, spesso ignari del contenuto.

Sequestrate bombe carta e manufatti artigianali

Nel corso di 6 perquisizioni domiciliari a Lecce sono stati sequestrati complessivamente una tonnellata di articoli pirotecnici, con 142 kg di massa attiva: tra questi, 650 bombe carta e 720 manufatti artigianali. Cinque persone sono state denunciate per fabbricazione o commercio abusivi di materiali esplodenti. Il titolare di una delle aziende mittenti è stato inoltre denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti.

All’operazione hanno partecipato la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, la Squadra Mobile, i commissariati di Galatina e Taurisano e gli artificieri dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Brindisi. Il loro intervento ha permesso di gestire in sicurezza gli esplosivi, destinati alla distruzione. Proseguono gli approfondimenti sulle aziende mittenti e sulla possibile applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Scoperto un laboratorio di fuochi d’artificio in un garage

Una delle perquisizioni ha portato alla scoperta di un laboratorio clandestino per fabbricare bombe carta, allestito nel garage di un’abitazione. Il proprietario, titolare di licenza di fuochino, aveva organizzato uno spazio attrezzato senza autorizzazioni e in condizioni definite di assoluta pericolosità. Oltre alla denuncia, gli sono state ritirate la licenza di fuochino e quella di porto di fucile per uso tiro a volo, insieme alle armi e alle munizioni detenute legalmente.

Provvedimenti analoghi sono stati disposti per un’altra persona denunciata per la violazione dell’articolo 678 c.p.: ritirati la licenza di porto di fucile per uso caccia, le armi e le munizioni. La Polizia invita a diffidare dalle offerte di articoli pirotecnici diffuse su canali social o piattaforme non autorizzate, a evitare prodotti senza certificazioni e indicazioni di sicurezza e a segnalare situazioni sospette al NUE 112. Il comunicato è stato diffuso il 6 novembre 2026.

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