Undici provvedimenti di Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno sono stati emessi dal Questore di Varese nei confronti di altrettanti appartenenti all’area anarchica, dopo che questi ultimi hanno organizzato un presidio non autorizzato nei pressi della Casa Circondariale della città. L’iniziativa, avvenuta nei giorni scorsi, era stata promossa per manifestare solidarietà a un loro compagno detenuto, accusato di gravi reati contro l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a Messina. Durante il presidio sono stati accesi fuochi d’artificio e affisso uno striscione con simboli anarchici. L’intervento della D.I.G.O.S. ha portato all’identificazione di 20 partecipanti provenienti da diverse città italiane, e per 11 di loro è stato disposto il divieto di ritorno a Varese per 3 anni. Tutti i soggetti sono stati segnalati alla Procura per i profili penali della vicenda.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione del Questore è arrivata a seguito di un’attenta attività di analisi e valutazione della Divisione Anticrimine, che ha ritenuto necessario intervenire per prevenire ulteriori turbative dell’ordine pubblico.

Il presidio non autorizzato e le sue motivazioni

L’episodio si è verificato nei pressi della Casa Circondariale di Varese, dove un gruppo di 20 persone appartenenti all’area anarchica ha organizzato un presidio senza le necessarie autorizzazioni. L’iniziativa era finalizzata a manifestare sostegno a un loro sodale, detenuto in regime di custodia cautelare per gravi reati commessi nella città di Messina. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno acceso fuochi d’artificio e affisso uno striscione con simbologia anarchica, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

L’intervento della D.I.G.O.S. e l’identificazione dei partecipanti

La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.) è intervenuta prontamente sul posto, procedendo all’identificazione di tutti i presenti. Gli agenti hanno accertato che i manifestanti provenivano da diverse città italiane, a conferma della rete di collegamenti tra i gruppi anarchici a livello nazionale. L’azione della D.I.G.O.S. ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di raccogliere elementi utili per le successive valutazioni della Divisione Anticrimine.

I provvedimenti di Foglio di Via e il divieto di ritorno

Sulla base delle informazioni raccolte e della valutazione della pericolosità sociale dei soggetti coinvolti, il Questore di Varese ha emesso 11 provvedimenti di Foglio di Via obbligatorio. Questi atti prevedono il divieto di ritorno nel Comune di Varese per 3 anni nei confronti degli individui ritenuti più pericolosi. Il Foglio di Via è una misura di prevenzione che consente alle autorità di allontanare dal territorio comunale persone considerate potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico.

Le conseguenze penali e la trasmissione degli atti in Procura

Oltre ai provvedimenti amministrativi, per tutti i 20 partecipanti al presidio sono stati trasmessi gli atti in Procura. Le autorità hanno infatti ravvisato possibili profili di reato penale legati all’organizzazione di una manifestazione non autorizzata e ad altre condotte potenzialmente illecite. Sarà ora la magistratura a valutare eventuali responsabilità individuali e a decidere se procedere con ulteriori azioni giudiziarie.

Il contesto: la detenzione del sodale e i reati contestati

Il presidio era stato organizzato per esprimere solidarietà a un membro del gruppo anarchico, detenuto presso la Casa Circondariale di Varese in regime di custodia cautelare. L’uomo è accusato di gravi reati contro l’Ordine e la Sicurezza Pubblica commessi a Messina. La sua posizione giudiziaria ha rappresentato il motivo scatenante della protesta, che però si è svolta in violazione delle norme che regolano le manifestazioni pubbliche.

Le misure di prevenzione e la tutela dell’ordine pubblico

Le autorità hanno sottolineato l’importanza delle misure di prevenzione come il Foglio di Via per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire il ripetersi di episodi simili. La Divisione Anticrimine ha svolto un ruolo centrale nell’analisi dei rischi e nella selezione dei soggetti destinatari dei provvedimenti, basandosi su criteri di pericolosità sociale e precedenti comportamenti.

IPA