Fuochi d’artificio illegali alla Tour Eiffel, 40 arresti a Parigi: è il secondo episodio dopo Loris Giuliano

A pochi giorni dal Capodanno, uno spettacolo di fuochi d’artificio illegali è stato lanciato dall’esplanade del Trocadéro, a pochi passi dalla Tour Eiffel di Parigi. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato 40 persone. L’episodio è il secondo in meno di un mese nella stessa zona, quando a compiere il gesto illegale fu il videomaker italiano Loris Giuliano per promuovere il documentario “Napoli”. In quel caso nessun arresto.

Fuochi illegali alla Tour Eiffel

I fatti si sono verificati intorno alle 20:50 di sabato sera. Secondo quanto riferito dalla prefettura di polizia, attraverso le immagini di videosorveglianza è stato individuato un gruppo di persone intento a utilizzare fumogeni e fuochi d’artificio tra Place de Varsovie e l’esplanade del Trocadéro.

Si tratta di un’azione definita “totalmente illegale”, soprattutto in un’area altamente sensibile dal punto di vista della sicurezza e del flusso turistico.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno arrestato 40 persone. Non si registrano feriti.

Scatta l’indagine della prefettura

Dopo l’intervento, la prefettura ha annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire le responsabilità e ricostruire l’organizzazione dell’evento. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse contestate ai fermati.

L’episodio arriva in un momento particolarmente delicato, dove le misure di sicurezza sono state rafforzate nella capitale francese in vista delle celebrazioni di Capodanno e dei grandi assembramenti previsti nelle zone turistiche.

Il caso Loris Giuliano

L’episodio di sabato non è l’unico avvenuto a Parigi. Lo scorso 13 dicembre, sempre nei pressi del Trocadéro, un altro fuoco d’artificio non autorizzato era stato lanciato davanti a decine di passanti e turisti. A rivendicare l’iniziativa era stato Loris Giuliano, videomaker italiano molto seguito su YouTube, dove conta quasi due milioni di iscritti.

L’evento era stato organizzato per promuovere il documentario “Napoli”, dedicato alla città, alla squadra di calcio e alle sue origini familiari. Lo stesso Giuliano aveva pubblicato un post sui social parlando di “annuncio speciale” e di un “caricamento speciale” del video.

Secondo l’ufficio del sindaco del XVI arrondissement e la Préfecture de police de Paris, lo spettacolo pirotecnico non era stato autorizzato. L’episodio, avvenuto intorno alle 22, aveva portato all’apertura di un’indagine per “messa in pericolo della vita altrui”, senza però arresti. Il sindaco del XVI arrondissement, Jérémy Redler, aveva confermato che “un’indagine di polizia è stata immediatamente aperta”.