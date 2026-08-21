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È di due denunce e oltre 45 chilogrammi di artifizi pirotecnici sequestrati il bilancio di un’operazione congiunta di prevenzione condotta dalle forze dell’ordine a Bergamo in occasione della partita di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. I materiali esplodenti, destinati a essere utilizzati durante l’incontro, sono stati scoperti e sequestrati all’interno di una struttura ricettiva della città. I responsabili, due sostenitori della squadra ospite di 42 e 43 anni, sono stati denunciati e colpiti da un DASPO di tre anni.

Il sequestro degli artifizi pirotecnici

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata pianificata in vista dell’incontro di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, evento che ha richiamato l’attenzione delle autorità per il rischio di disordini legati all’utilizzo di materiale pirotecnico. Durante i controlli predisposti dalla Questura, gli agenti della Digos e i Carabinieri hanno individuato una struttura ricettiva dove erano stati nascosti oltre 45 chilogrammi di artifizi pirotecnici.

L’indagine e l’identificazione dei responsabili

Le indagini hanno permesso di accertare che il materiale sequestrato apparteneva a due sostenitori dell’Hapoel Tel Aviv, rispettivamente di 42 e 43 anni. Gli investigatori hanno ricostruito che i fuochi d’artificio sarebbero stati utilizzati per creare disordini o coreografie all’interno dello stadio durante la partita. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha impedito che il materiale esplodente venisse introdotto nell’impianto sportivo.

Le conseguenze per i tifosi

Per i due cittadini stranieri è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive e omessa denuncia di materie esplodenti. Contestualmente, la Questura ha emesso nei loro confronti un DASPO di tre anni, notificato prima dell’inizio della partita, impedendo così ai due tifosi di accedere allo stadio.

La gestione dell’ordine pubblico e la sicurezza dei tifosi

La pianificazione dell’ordine pubblico da parte della Questura di Bergamo ha garantito il regolare svolgimento dell’incontro sportivo. Nonostante la presenza di quasi 22mila spettatori, la partita si è svolta senza alcuna criticità per la cittadinanza e il deflusso al termine della gara è avvenuto in modo ordinato e sicuro.

IPA