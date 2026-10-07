Fuochi d’artificio nel cuore della notte a Torino, tre giovani denunciati dopo la fuga

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre giovani sono finiti nei guai a Torino e sono stati denunciati per aver acceso fuochi d’artificio in zona Borgo Rossini nelle prime ore del 3 ottobre. Sulla vicenda ha avviato le indagini la Squadra Mobile. Sono in corso approfondimenti per verificare altre eventuali responsabilità.

Identificati e denunciati tre giovani

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo una segnalazione relativa all’accensione di fuochi pirotecnici. All’arrivo delle pattuglie, i responsabili si erano già dileguati, rendendo necessario un lavoro di ricostruzione dei fatti attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e l’utilizzo delle conoscenze acquisite in precedenti servizi nell’area.

Grazie alle indagini, la Squadra Mobile è riuscita a individuare e denunciare tre giovani, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili dell’accensione dei fuochi pirotecnici.

Dal 3 ottobre, nella zona di Borgo Rossini sono state applicate misure di vigilanza rafforzata, come disposto dal Prefetto in base a specifiche normative. Gli accertamenti amministrativi e preventivi proseguono per garantire la sicurezza dell’area e prevenire ulteriori episodi simili.

Bilancio dei controlli nelle ultime settimane

Negli ultimi due mesi, periodo precedente all’introduzione della vigilanza rafforzata, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli a Torino nell’area di Borgo Rossini. Sono stati effettuati oltre settecento identificazioni, controllati 20 esercizi pubblici, emesse 23 sanzioni amministrative e denunciate 8 persone. Questi numeri si aggiungono alle ordinarie attività di controllo del territorio svolte regolarmente dalle forze dell’ordine.

Prossimi interventi in programma

Per il prossimo fine settimana sono previsti ulteriori servizi straordinari di controllo nella zona, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione e prevenire nuovi episodi di disturbo dell’ordine pubblico o altre condotte illecite.

IPA