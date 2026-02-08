Fuori dal team di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina per far posto alla figlia del DT: ricorso respinto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il TAS ha respinto il ricorso di Angela Romei contro la sua esclusione dalla squadra femminile di curling per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, confermando la scelta della Federazione di convocare Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico. La decisione è statta giudicata legittima e tecnicamente motivata, non viziata da possibili favoritismi.

Atleta italiana esclusa da Milano-Cortina

La più alta corte dello sport mondiale, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, ha respinto domenica 8 febbraio 2026 il ricorso presentato da Angela Romei, giocatrice della nazionale italiana femminile di curling.

L’atleta chiedeva l’annullamento della sua esclusione dalla squadra per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Romei sosteneva che la decisione fosse frutto di favoritismo e conflitto di interessi, dopo la scelta di convocare al suo posto Rebecca Mariani, 19 anni, figlia del direttore tecnico della nazionale italiana, Marco Mariani.

La decisione sul team di curling

La decisione del TAS segue l’udienza della Divisione Ad Hoc per i Giochi Olimpici, tenutasi sabato 7 febbraio, durante la quale l’arbitro ha ritenuto “improbabile” che il capo allenatore selezionasse un’atleta semplicemente per aiutare un membro della federazione a includere un familiare nella squadra olimpica.

Allo stesso tempo, il tribunale ha giudicato poco plausibile che l’allenatore capo potesse avallare o firmare dichiarazioni false per giustificare una simile scelta.

La battaglia di Angela Romei

Romei aveva presentato due ricorsi: uno contro la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) che l’aveva esclusa, e uno contro l’organo internazionale di governo del curling, la World Curling Federation (WCF), che le aveva risposto che la selezione era di competenza nazionale.

Il TAS ha confermato che le federazioni internazionali non hanno giurisdizione su queste decisioni e che il processo di selezione rientra pienamente nella discrezionalità delle autorità nazionali.

Secondo quanto riportato, non sono emerse prove sufficienti a supporto delle accuse di favoritismo: le valutazioni tecniche adottate dalla FISG sono state giudicate giustificate e applicate in modo uniforme a tutte le atlete osservate durante le fasi di selezione, con criteri di rendimento coerenti e imparziali, e firmate non solo da Mariani ma anche dall’allenatore capo della Nazionale, Sören Gran.

Chi è Angela Romei

Angela Romei, 28 anni, è da anni protagonista nella nazionale azzurra con molte partecipazioni a Mondiali ed Europei. Annunciando la sua esclusione a gennaio, aveva polemizzato con le modalità con cui la notizia le era stata comunicata.

Al contrario, Marco Mariani aveva difeso apertamente la convocazione di sua figlia Rebecca, sostenendo che fosse una scelta dettata da ragioni tecniche, come la versatilità nei ruoli e risultati recenti ottenuti in tornei internazionali.

La sentenza del TAS conferma quindi la legittimità del processo di selezione operato dalla federazione e mantiene invariata la lista delle atlete italiane di curling che partecipano alle Olimpiadi invernali.