Fuorionda su "Di Battista mezzo morto", Sabrina Scampini fa chiarezza dopo la gaffe diventata virale sul web

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante la trasmissione 4 di Sera Weekend, un fuorionda di Sabrina Scampini sulle condizioni di salute di Alessandro Di Battista è diventato virale sui social. La conduttrice ha successivamente fatto chiarezza in diretta, spiegando che la sua reazione era dovuta unicamente alla gestione regia di una notizia così delicata, cogliendo l’occasione per augurare una pronta guarigione all’ex deputato.

Il ricovero d’urgenza di Alessandro Di Battista a Cuba

Alessandro Di Battista è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare una serie di reportage intitolata “La polvere del mondo” per Il Fatto Quotidiano e TvLoft.

L’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha accusato un “forte mal di testa” che ha poi portato a un grave malore e alla perdita di conoscenza. Inizialmente trasportato all’ospedale di Santa Clara, è stato poi trasferito a L’Avana presso la struttura “Hermanos Ameijeiras”.

La gaffe in diretta di Sabrina Scampini su Alessandro Di Battista

Il direttore del Fatto Quotidiano, Peter Gomez, ha espresso profonda apprensione confermando la gravità della situazione: “So che la situazione è grave. Ha avuto un malore, fortissimi mal di testa”.

Il fuorionda di Sabrina Scampini

Durante la puntata di 4 di Sera Weekend, Sabrina Scampini è stata protagonista di un fuorionda finito in diretta a causa di un microfono rimasto inavvertitamente aperto.

Protestando con la regia per il passaggio troppo brusco tra la notizia del ricovero e il servizio successivo, la conduttrice ha esclamato: “Ragazzi scusate io non posso partire parlando di Alessandro Di Battista mezzo morto con la sigla a palla in studio. Scusatemi ma dai… Vi rendete conto?”.

Viste le polemiche web, la giornalista ha fatto chiarezza durante la trasmissione: “Vi voglio dire due parole che riguardano un audio che ha fatto il giro del web, un audio che è partito inavvertitamente, involontariamente dal mio microfono che è rimasto acceso durante un servizio”.

“Ci tengo a chiarire che il mio disappunto era dovuto solo al modo in cui una notizia, che è tanto importante, che è tanto delicata, come la salute di Alessandro Di Battista, veniva data e mi dispiace chiaramente che quelle parole siano state ascoltate fuori dal loro contesto” ha chiarito la diretta interessata.

Le condizioni attuali di Di Battista

Nelle ultime ore le condizioni dell’ex parlamentare mostrano segnali di miglioramento. Di Battista ha ripreso conoscenza, è arrivato a L’Avana “lucido e in grado di rispondere alle domande dei medici” e ha affidato ai social un messaggio: “Ce la metterò tutta per tornare presto”.

Le spiegazioni della conduttrice

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con lui, descrivendolo come “combattivo nel tono, non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione”. Il governo italiano ha già predisposto un aereo per il rimpatrio sanitario e due medici del Policlinico Gemelli di Roma sono giunti sull’isola per valutare il quadro clinico.

Tuttavia, la partenza resta per ora congelata in attesa del via libera dei sanitari: “Se le condizioni lo consentono”, ha precisato Palazzo Chigi, si procederà con il trasferimento in Italia.