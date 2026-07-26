Furgone contro la folla a Berlino, chi è il ricercato che si vantava con i vicini sull'attacco preparato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Per l’attacco avvenuto durante il Pride di Berlino, il ricercato è un 21enne tedesco di origine libanese, già noto alle autorità e ricercato dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe confidato ai vicini di casa di stare preparando un attentato da mesi. Gli investigatori stanno verificando il suo ruolo nell’assalto con un furgone che ha provocato una vittima e numerosi feriti.

Furgone contro la folla a Berlino, chi è il ricercato

L’uomo ricercato per l’attacco avvenuto al Pride di Berlino è Abdul B., un 21enne cittadino tedesco di origine libanese nato nella capitale tedesca nel 2005.

Il suo nome è stato diffuso dalla polizia nell’ambito delle indagini sull’assalto, quando un furgone bianco si è lanciato contro la folla di manifestanti causando la morte di una donna e il ferimento di almeno 16 persone.

Secondo quanto emerso nelle ore successive ai fatti, il giovane sarebbe già noto alle autorità tedesche per presunti collegamenti con ambienti dell’estremismo islamista.

Il 21enne si vantava con i vicini dell’attacco preparato

L’agenzia di stampa Dpa ha riportato che il 21enne era stato rilasciato da un riformatorio nel maggio del 2026.

Proprio questo aspetto è al centro delle verifiche degli investigatori, al lavoro per ricostruire il suo percorso e gli eventuali segnali di radicalizzazione.

Nell’ambito delle indagini, uno degli elementi che ha attirato maggiormente l’attenzione degli inquirenti riguarda il racconto di un vicino di casa del sospettato.

Secondo quanto riferito al quotidiano tedesco Die Welt, Abdul B. si sarebbe vantato da tempo di stare preparando un attacco terroristico.

Le indagini e le ricerche del 21enne

Il testimone ha poi raccontato che il giovane avrebbe espresso più volte il proprio malcontento nei confronti della vita in Germania, lasciando intendere di avere intenzioni violente.

Si tratta di dichiarazioni che gli investigatori stanno cercando di verificare nell’ambito dell’inchiesta, per capire se vi fossero segnali concreti che potessero anticipare quanto accaduto durante il Pride.

Subito dopo l’attacco, le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione in un appartamento nel quartiere di Schöneberg, dove il 21enne vivrebbe insieme alla madre e ai fratelli ma per ora dell’uomo non è stata trovata alcuna traccia.

Furgone sulla folla al Pride, cosa è successo

In base a quanto emerso fino ad ora, il furgone avrebbe investito la folla nei pressi di Lennéstraße, non lontano dalla Porta di Brandeburgo e dal Tiergarten, dove si stavano svolgendo gli eventi conclusivi della manifestazione.

Alcuni testimoni hanno riferito che il conducente avrebbe abbandonato il veicolo dopo lo schianto contro un albero, fuggendo a piedi.

Diverse persone hanno inoltre raccontato di aver visto un uomo armato di coltello colpire alcuni presenti durante la fuga: su questo aspetto, però, gli investigatori stanno ancora effettuando accertamenti e non è stato chiarito se si tratti della stessa persona che era alla guida del furgone.

Dopo l’attacco è scattata una vasta operazione di ricerca nel Tiergarten e nelle aree circostanti: la polizia ha impiegato droni, un elicottero e telecamere termiche per setacciare il grande parco nel tentativo di rintracciare il ricercato.