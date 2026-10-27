Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto a seguito di una minaccia con un coltello durante un diverbio stradale. Un venditore ambulante di 61enne, originario di Palermo e già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in carcere dopo che i Carabinieri di Trabia hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.

La lite per il furgone a Trabia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il provvedimento è scaturito dagli accertamenti su un grave episodio avvenuto lungo una strada pubblica a Trabia. Al centro della vicenda c’è un diverbio nato per futili motivi di viabilità e alimentato da vecchi rancori.

L’uomo, che si trovava già in affidamento in prova ai servizi sociali, è accusato di minaccia aggravata. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe estratto un coltello da cucina per minacciare un 45enne del posto. La discussione sarebbe iniziata perché il furgone dell’ambulante intralciava la circolazione e il residente lo aveva richiamato più volte.

L’ordinanza e il trasferimento in carcere a Termini Imerese

La condotta accertata dai militari è stata segnalata all’Autorità giudiziaria. La segnalazione ha portato all’emissione dell’ordinanza restrittiva, eseguita dai Carabinieri della Stazione di Trabia nei confronti dell’uomo.

Una volta completate le formalità di rito, il venditore ambulante è stato portato alla Casa circondariale di Termini Imerese.

IPA