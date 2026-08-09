Furgone pieno si ribalta a Montesecco in provincia di Foggia, a bordo braccianti regolari: 1 morto e 8 feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente nella provincia di Foggia. Un furgone pieno si è ribaltato lungo la provinciale 45. A bordo un gruppo di braccianti di nazionalità marocchina e regolarmente assunti, di età compresa tra i 21 e i 49 anni. Sono risultati tutti feriti, tra i quali uno in maniera grave, e purtroppo c’è anche un morto. Secondo le prime ricostruzioni il furgone avrebbe perso il controllo e sarebbe finito in una cunetta al lato della carreggiata, ribaltandosi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso.

Furgone si ribalta sulla Provinciale 45

Nella tarda mattinata di domenica 9 agosto, lungo la provinciale 45 in località Montesecco, in provincia di Foggia, è avvenuto un tragico incidente. Un furgone carico di braccianti è uscito fuori strada e si è ribaltato in una cunetta.

All’interno del mezzo 9 persone, tutte quante di nazionalità marocchina e regolarmente assunte, tra i 21 e i 49 anni. Il gruppo era di ritorno dal lavoro in Molise.

ANSA

Nell’incidente sono rimasti tutti feriti in modo più o meno grave, ma c’è anche una persona che ha perso la vita.

Soccorsi: il bilancio dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti numerosi mezzi del 118, ma è stato necessario anche l’arrivo dell‘elisoccorso per la persona ferita gravemente.

Inoltre, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale per limitare la circolazione sulla strada e tentare di estrarre il prima possibile le persone rimaste incastrate nel mezzo ribaltato.

Il bilancio è di otto persone rimaste ferite e un morto. Tra i feriti c’è una persona in condizioni gravi, che è stata intubata direttamente sul posto e trasferita al policlinico di Foggia in elisoccorso. Gli altri, con ferite più lievi, sono stati portati all’ospedale di San Severo.

La dinamica dell’incidente

Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Pare, al momento, che non siano stati coinvolti altri veicoli.

Resta quindi l’ipotesi di un incidente causato da una perdita di controllo del veicolo, che avrebbe improvvisamente lasciato la carreggiata finendo in una cunetta laterale a questa.

Questo movimento avrebbe causato il ribaltamento del veicolo e portato l’incidente a un livello più grave. Ora spetta ai militari il compito di ricostruire l’esatta dinamica.