Furgone rubato della Valtur New Basket Brindisi recuperato e restituito ai giovani atleti: è questo il risultato di un intervento della Polizia di Stato, reso possibile grazie alla prontezza di un operatore fuori servizio e alla sinergia tra le Questure di Brindisi e Lecce. Il veicolo, sottratto alcuni giorni fa, è stato individuato nella notte dell’8 febbraio a Lecce e riconsegnato alla società sportiva.

Il furto del furgone e la segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta durante la notte scorsa, intorno alle 00:40 dell’8 febbraio. Un operatore della Polizia di Stato, in servizio presso la Sala Operativa della Questura di Brindisi, stava rientrando a casa a Lecce dopo il suo turno di lavoro. Durante il tragitto, ha notato un furgone con i fregi della Valtur New Basket Brindisi parcheggiato in una posizione appartata lungo una via pubblica.

L’operatore, appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura di Brindisi, ha subito collegato la presenza del veicolo a una segnalazione ricevuta dalla Questura pochi giorni prima. In quell’occasione, era stato denunciato il furto del furgone della più importante squadra di basket del capoluogo, militante in serie A2. Il mezzo veniva normalmente utilizzato per trasportare bambini e giovani atleti presso l’impianto sportivo di Contrada Masseriola, vicino al Pala-Pentassuglia.

L’intervento dell’operatore fuori servizio

Nonostante si trovasse a bordo della sua auto privata e fosse fuori servizio, il poliziotto ha immediatamente avvisato la Sala Operativa della Questura di Brindisi e il suo Dirigente. Avvicinandosi al furgone, ha verificato che si trattava proprio del veicolo oggetto del furto, che al momento del ritrovamento risultava aperto. Su disposizione del Dirigente, sono stati attivati subito i contatti tra la Sala Operativa della Questura di Brindisi e il titolare della ditta intestataria del veicolo, oltre che con la Sala Operativa della Questura di Lecce.

La collaborazione tra le Questure

La Questura di Lecce ha inviato una pattuglia sul luogo del ritrovamento, dove l’operatore della Polizia di Stato di Brindisi è rimasto a vigilare sul furgone per impedire che qualcuno potesse portarlo via nuovamente. Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Lecce hanno quindi proceduto alla riconsegna del mezzo, che tornerà presto a disposizione dei bambini della Valtur New Basket Brindisi.

