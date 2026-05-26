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Due uomini sono stati denunciati per trasporto abusivo di rifiuti pericolosi a Spino D’Adda (Cremona), dove sono stati fermati dalla Polizia Stradale con un furgone carico di 32 quintali di batterie esauste. L’operazione è stata condotta durante i controlli del weekend dalla Sezione Polizia Stradale di Cremona.

La scoperta delle batterie esauste

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso del weekend appena trascorso, quando una pattuglia del Distaccamento di Crema ha effettuato controlli lungo la S.P. ex S.S. 415 “Paullese”, in località Spino D’Adda. Gli agenti hanno notato un furgone con due persone a bordo che presentava evidenti segni di sovraccarico: lo spazio tra il parafango posteriore e le ruote risultava estremamente ridotto, lasciando presagire un’eccedenza di peso rispetto ai limiti consentiti.

Una volta fermato il veicolo sospetto, i poliziotti hanno proceduto all’apertura delle porte posteriori del vano di carico. All’interno, si sono trovati davanti a una vera e propria distesa di batterie per veicoli esauste, di varie dimensioni. Gli occupanti del furgone, messi sotto pressione dalle domande degli agenti, hanno fornito spiegazioni vaghe sia sulla provenienza delle batterie che sulla loro destinazione finale.

Mancanza di documentazione e violazione delle norme

Gli uomini non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione che li autorizzasse al trasporto delle batterie, considerate dalla normativa vigente come rifiuto pericoloso. La legge impone regole molto stringenti per la movimentazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di tali materiali, proprio per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Dai successivi accertamenti è emerso che il carico di batterie esauste raggiungeva un peso complessivo di 32 quintali. Le batterie sono state quindi sottoposte a sequestro, mentre i due occupanti del veicolo sono stati denunciati in stato di libertà per trasporto abusivo di rifiuti pericolosi, in concorso tra loro.

Sanzioni amministrative e provvedimenti accessori

A carico del solo conducente sono state elevate 7 sanzioni amministrative per un totale di 2.652 €, tutte relative al trasporto abusivo di merci pericolose. Contestualmente, gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al fermo amministrativo del veicolo utilizzato per il trasporto illecito.

IPA