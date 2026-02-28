Furia Alessandro Gassmann su Sanremo dopo la cover di Morandi e Tredici Pietro, "Regole non uguali per tutti"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La partecipazione a sorpresa di Gianni Morandi a Sanremo 2026 è stata apprezzata da tutti ma ha scatenato anche una polemica. Il cantante bolognese, salito sul palco per duettare con il figlio Tredici Pietro, è finito indirettamente nel mirino di Alessandro Gassmann, il cui figlio, Leo, è in gara. L’attore, in un post su Instagram poi cancellato, ha scritto: “Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival”, ha commentato.

Gianni Morandi e la cover con il figlio Pietro

Nella serata sanremese dedicata alle cover c’è stata una sorpresa che non era annunciata e che ha stupito tutti.

Durante l’esibizione di Tredici Pietro, che ha cantato Vita con Galeffi e Fudasca, sul palco si è presentato Gianni Morandi, padre di Pietro.

Un momento, quello che ha visto l’esibizione di padre e figlio assieme, che è stato molto apprezzato dal pubblico e che ha commosso lo stesso Gianni.

La polemica di Alessandro Gassmann

A qualcuno, però, l’esibizione di Gianni Morandi con il figlio Pietro non è andata giù.

Alesssandro Gassmann ha scritto un post polemico, poi rimosso, sui social proprio in merito alla partecipazione in contemporanea di padri e figli a Sanremo.

“Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso”, ha scritto l’attore.

Alessandro Gassmann: “Regole non uguali per tutti”

Poi il post proseguiva: “Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare Guerrieri, la serie che parte su Rai1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio”.

“Però mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. Le regole non sono uguali per tutti. Dico sempre quello che penso, mi rode…”, ha concluso Gassmann.

Il post, scritto sotto a una vecchia foto di Alessandra Gassmann con il figlio Leo quando era piccolo, è poi stato rimosso.

Padri e figli, cosa dice il regolamento di Sanremo

Gassmann dunque ha spiegato che la sua partecipazione a Sanremo sarebbe saltata a causa della presenza del figlio Leo come cantante in gara.

In realtà nel regolamento ufficiale del Festival di Sanremo non c’è un articolo specifico che vieta la partecipazione di parenti di artisti in gara come ospiti o presentatori.

Il regolamento di Sanremo 2026 per la serata delle cover impone all’artista in gara di esibirsi insieme a uno o più ospiti, ma non sono previste preclusioni riguardo la partecipazione di consanguinei o affini di primo grado.

Gassmann e il no al referendudm

Sulla (non) partecipazione di Gassmann, dunque, potrebbe essere subentrata una valutazione discrezionale dell’organizzazione.

Non è certo la prima volta che l’attore si espone pubblicamente per dire la sua opinione senza timore di giudizi e polemiche.

Recentemente si era anche espresso apertamente sul suo voto al referendum sulla riforma della giustizia: Gassmann ha dichiarato di schierarsi per il “no” in quanto “semplice cittadino” a cui sta a cuore la Costituzione. La motivazione principale del suo voto contrario è la volontà di mantenere i cittadini tutti uguali davanti alla legge.