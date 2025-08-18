Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furiosa aggressione in un bar del centro storico di Modena nella serata del 14 agosto: un cittadino nigeriano di 38 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dalla Polizia per lesioni personali aggravate. L’uomo, dopo aver dato in escandescenza all’interno del locale, ha minacciato e ferito con delle bottiglie di vetro tre persone, titolari dell’attività. L’intervento degli agenti ha permesso di bloccare l’aggressore, che è stato poi condotto in carcere su disposizione del giudice.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore del centro storico di Modena nella serata di 14 agosto, attorno alle 19.00. La Squadra Volante è intervenuta a seguito di una segnalazione giunta dalla centrale operativa del 118, che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per una violenta aggressione in corso presso un bar.

L’intervento della Polizia: una situazione fuori controllo

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato quattro persone visibilmente impaurite e il 38 enne nigeriano ancora in stato di agitazione. Nonostante la presenza della Polizia, l’uomo ha continuato a manifestare un atteggiamento aggressivo, minacciando e inveendo anche contro gli operatori intervenuti. Solo grazie a un’azione decisa e non priva di difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccare e immobilizzare l’aggressore, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

La ricostruzione dei fatti: minacce e ferimenti con bottiglie di vetro

Secondo quanto riferito da una delle vittime, tutto sarebbe iniziato quando l’indagato ha fatto irruzione nel locale, iniziando a urlare e a danneggiare alcuni arredi del bar. In preda a una furia incontrollata, l’uomo ha poi infranto delle bottiglie di vetro, utilizzandole per minacciare e ferire tre persone: madre, padre e figlio, tutti titolari dell’attività commerciale. Le vittime, dopo aver subito le lesioni, sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate al Pronto Soccorso del Policlinico locale per le cure del caso.

Le accuse: lesioni, minacce aggravate e danneggiamento

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate. Inoltre, nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per minaccia aggravata dall’utilizzo di armi e danneggiamento, a seguito dei danni provocati all’interno del bar e delle minacce rivolte sia ai presenti che agli agenti intervenuti. La gravità dei fatti e la pericolosità dimostrata dall’indagato hanno reso necessario un intervento tempestivo e deciso da parte delle forze dell’ordine.

L’udienza di convalida: misura cautelare in carcere

All’esito dell’udienza di convalida, svoltasi il 16 agosto presso il Tribunale di Modena, il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato l’arresto del 38 enne e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della detenzione in carcere. Una decisione che sottolinea la gravità dell’accaduto e la necessità di tutelare la sicurezza pubblica.

L’arresto del cittadino nigeriano di 38 anni per lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e danneggiamento rappresenta un importante risultato nell’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte della Polizia di Stato di Modena. L’episodio, pur nella sua gravità, testimonia la capacità di risposta delle forze dell’ordine e la centralità della sicurezza per la comunità locale.

IPA