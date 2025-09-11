Furia Tajani alla Camera dopo le accuse di Maiorino di essere "prezzolato da Israele", il video dello sfogo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Botta e risposta tra Antonio Tajani e Alessandra Maiorino. Dopo le accuse della senatrice M5s – che lo aveva definito “un influencer prezzolato da Israele” – è arrivata la dura risposta del vicepremier. Furioso, alla Camera, ha rispedito al mittente queste parole, definendole inaccettabili e vergognose.

Antonio Tajani una furia contro Alessandra Maiorino

È una furia Antonio Tajani alla Camera dopo le accuse di Alessandra Maiorino. In un breve ma accorato sfogo, intervallato anche dagli applausi dei presenti, il ministro degli Esteri ha risposto alla senatrice del Movimento Cinque Stelle.

Al centro della disputa c’era la definizione di “prezzolato” da lei affibbiatagli e che ha fatto andare su tutte le furie il vicepremier durante l’informativa alla Camera. Subito la presidenza del Senato ha convocato una conferenza dei capigruppo alla chiusura dell’aula proprio a causa delle parole usate nei confronti del ministro.

IPA

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri

Il video dello sfogo del ministro degli Esteri

“Purtroppo, al Senato un parlamentare, parlando a nome dell’opposizione, ha detto che io sono un influencer prezzolato da Israele, è un’accusa inaccettabile, detta in diretta tv, ‘Prezzolato’ vuol dire ‘Corrotto da uno Stato estero per compiere gli atti di ministro’, è inaccettabile, una vergogna“, ha detto indignato.

Quindi, il ministro degli Esteri ha proseguito la sua invettiva contro Alessandra Maiorino, senza mai nominarla. “Difendo il mio nome di uomo e ministro. Spero che il M5s, attraverso il suo leader, prenda le distanze da questa affermazione, passino i manifesti Pd ma accusarmi di esser corrotto non lo accetterò mai. Sono una persona onesta e in vita mia non sono mai stato corrotto da nessuno. Al mio onore ci tengo”, ha chiosato, infervorato.

Nell’informativa, Tajani aveva rivendicato l’intenzione di tenere aperto il dialogo con Israele pur ammettendo che “davanti a una carneficina che non finisce, le scelte del governo Netanyahu sono andate ben oltre una reazione proporzionata, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario e causando una situazione sempre più inaccettabile”. Aveva inoltre aperto alle nuove sanzioni contro lo Stato ebraico, proposte da Ursula Von der Leyen ma, sulla possibilità di riconoscere lo stato della Palestina, aveva detto: “Farlo senza prima creare le condizioni non produrrebbe alcun effetto, se non quello di allontanare la pace“.

Le parole della senatrice M5s e la risposta

L’alterco tra Antonio Tajani e Alessandra Maiorino è scaturito dalle dichiarazioni di quest’ultima che gli aveva lanciato accuse pesanti. “Ministro Tajani, perché è venuto a raccontarci la propaganda israeliana? Lei si comporta come gli influencer prezzolati dalla propaganda israeliana”, aveva detto la senatrice, scatenando la reazione del vicepremier.

Intercettata all’uscita da Palazzo Madama, Maiorino ha commentato così: “Mi sono arrabbiata anche io, il ministro avrebbe avuto mille modi, ma ha fatto una intemerata contro di me alla Camera dei Deputati. Mai detto né pensato che il ministro sia pagato. Ho detto solo che sta edulcorando azioni militari contro il diritto internazionale. Spero comprenda bene ciò che ho detto, è un concetto forte, sta minimizzando la tragedia immane provocata da Israele. Il ministro ha poteri che non sta utilizzando, potrebbe chiedere sanzioni e non lo fa”.

Quindi, concludendo, ha aggiunto per chiarire: “Tajani fa gli interessi di Israele, ma non certo a pagamento. Ho detto che fa come gli influencer di Netanyahu, non ho mai detto sia pagato. Probabilmente si è offeso, ma se usasse la stessa sensibilità verso chi soffre sarebbe meglio. Credo che abbia un nervo scoperto, legato alla coscienza. Non sta facendo rispettare il diritto internazionale. Non ho mai detto che sia pagato o corrotto, è falso. Ho detto che sta coprendo le nefandezze di Israele che è quello che fanno gli influencer di Netanyahu”.