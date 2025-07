Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una lite tra fidanzati ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato nella notte tra lunedì e martedì ad Ancona, nella zona dello Stadio Dorico. La segnalazione è stata inoltrata poco prima delle 00.30 da una donna che ha chiesto aiuto per la coinquilina coinvolta nell’alterco con il compagno. Sul posto sono stati inviati due equipaggi della Squadra Volanti della Questura. La donna, di origini albanesi e di circa 30 anni, è stata trovata in stato di forte agitazione e con alcune abrasioni sulle braccia. Il fidanzato, un italiano di circa 25 anni, si era già allontanato dall’abitazione al momento dell’arrivo degli agenti. La giovane è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica e valutare eventuali misure di tutela.

La segnalazione e l’arrivo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la richiesta di intervento è partita dalla coinquilina della donna coinvolta nella lite. La chiamata è arrivata alla Sala Operativa della Questura di Ancona poco prima della mezzanotte e mezza. La donna ha riferito agli operatori che tra la sua coinquilina e il fidanzato era in corso un acceso diverbio, tanto da spingerla a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine.

L’intervento degli agenti e la situazione in casa

Quando i due equipaggi della Squadra Volanti sono giunti nell’appartamento situato nella zona dello Stadio Dorico, la richiedente ha confermato la lite appena avvenuta. Ha spiegato che il fidanzato della coinquilina, un giovane italiano di circa 25 anni, si era già allontanato dall’abitazione prima dell’arrivo della Polizia. Gli agenti hanno quindi identificato la donna coinvolta, una cittadina albanese di circa 30 anni, che si è presentata in evidente stato di agitazione e in lacrime. Pur mostrando abrasioni e segni sulle braccia, la giovane ha minimizzato l’accaduto, dichiarando che non era successo nulla di grave.

La richiesta di soccorso sanitario

Nonostante le rassicurazioni della donna, gli operatori hanno ritenuto opportuno richiedere l’intervento del personale sanitario. La giovane, ancora molto scossa, è stata accompagnata presso il locale nosocomio per essere sottoposta a visita e ricevere le cure necessarie. La decisione è stata presa per garantire la sua sicurezza e valutare eventuali conseguenze fisiche o psicologiche dovute alla lite.

La testimonianza della coinquilina

Gli agenti hanno poi ascoltato la coinquilina, che aveva effettuato la chiamata d’emergenza. La donna ha raccontato che non era la prima volta che tra i due fidanzati scoppiavano discussioni accese. In questa occasione, inizialmente non aveva dato troppo peso ai rumori provenienti dalla stanza, ma la situazione è degenerata quando il ragazzo ha chiesto il suo aiuto perché la fidanzata non gli permetteva di andare via. Entrando nella stanza, la coinquilina ha trovato i due intenti a discutere animatamente e a strattonarsi. Ha tentato di separarli, ma senza successo, e a quel punto ha deciso di chiamare la Polizia di Stato. Nel frattempo, il giovane si è allontanato dall’appartamento.

Il ritorno alla calma e le indagini in corso

Poco dopo, il ragazzo è stato raggiunto dagli agenti nelle vicinanze dell’abitazione. La situazione è stata riportata alla tranquillità grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Attualmente, la Polizia sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica della lite e valutare se vi siano gli estremi per adottare eventuali misure di tutela nei confronti della parte offesa.

Un fenomeno da non sottovalutare

Questi episodi, purtroppo, non sono rari e sottolineano l’importanza di intervenire tempestivamente in caso di lite domestica. Le forze dell’ordine raccomandano di non sottovalutare mai segnali di disagio o situazioni potenzialmente pericolose all’interno delle mura domestiche. La collaborazione tra cittadini e istituzioni si rivela fondamentale per prevenire conseguenze più gravi e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Il ruolo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, anche in questa occasione, ha dimostrato prontezza e professionalità nell’affrontare una situazione delicata e potenzialmente rischiosa. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare che la lite degenerasse ulteriormente e di prestare assistenza immediata alla donna coinvolta. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e per valutare l’adozione di misure a tutela della parte offesa.

La zona dello Stadio Dorico

L’episodio si è verificato nella zona dello Stadio Dorico, un’area residenziale di Ancona spesso teatro di interventi delle forze dell’ordine per situazioni di emergenza domestica. La presenza costante delle pattuglie della Polizia rappresenta un punto di riferimento per i residenti e contribuisce a mantenere alto il livello di sicurezza nel quartiere.

