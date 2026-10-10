Furti a catena nel centro commerciale a Savona, 38enne picchia violentemente la vigilanza e finisce in carcere

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Un 38enne è stato arrestato dalla polizia a Savona con l’accusa di rapina impropria. L’uomo si è reso responsabile di molteplici furti di merce nei negozi di un centro commerciale, per poi aggredire ferocemente la vigilanza privata che aveva provato a sbarrargli la strada mentre tentava di guadagnare la fuga.

L’intervento della polizia a Savona

L’episodio si è verificato venerdì 9 ottobre a Savona. Tutto è iniziato quando una chiamata al 112 NUE ha segnalato la presenza di un uomo che, dopo aver asportato merce da un negozio all’interno di un noto centro commerciale, si era reso protagonista di un alterco con gli addetti alla sicurezza.

La situazione è rapidamente degenerata in aggressione fisica, mentre l’uomo tentava di garantirsi la fuga.

L’arresto

La prontezza della titolare del negozio e degli addetti alla sicurezza, che avevano notato l’uomo fin dal suo ingresso nel centro commerciale, ha permesso agli operatori delle Volanti di intervenire tempestivamente.

Nonostante la resistenza e i ripetuti tentativi dell’uomo di sottrarsi all’arresto, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in sicurezza presso gli uffici di polizia.

Le indagini e la refurtiva

Le indagini hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda.

È emerso che il 38enne aveva “visitato” più negozi all’interno dello stesso centro commerciale ed era riuscito a sottrarre capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 230 euro. La merce è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Le accuse e le misure adottate

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria. Nella mattinata di sabato 10 ottobre si è stato disposto il trasferimento in carcere. Inoltre, il 38enne è stato anche segnalato in stato di libertà per furto aggravato, in relazione agli altri episodi di sottrazione di merce avvenuti nello stesso centro commerciale.

IPA