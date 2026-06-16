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È scattato un arresto per furto aggravato a Brescia, dove una donna di 27 anni è stata fermata dopo essere stata sorpresa a infrangere i finestrini di alcune auto in sosta insieme a due complici. L’operazione è stata condotta in seguito a una segnalazione di cittadini che hanno assistito ai fatti in via Nisida.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi, quando gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia sono intervenuti a seguito di una richiesta urgente pervenuta tramite il numero di emergenza 112 NUE. La segnalazione riguardava furti in corso su alcune autovetture parcheggiate in via Nisida.

Secondo quanto ricostruito, alcuni residenti della zona hanno udito forti rumori provenire dalla strada e, affacciandosi alle finestre, hanno notato 2 uomini ed 1 donna intenti a infrangere i finestrini delle auto in sosta per poi rovistare all’interno dei veicoli. I tre si sono dati alla fuga in direzione di Parco Gallo, ma la loro presenza non è passata inosservata.

Le pattuglie della Polizia, allertate dalla Centrale Operativa, sono giunte rapidamente sul posto e hanno raccolto le testimonianze dei cittadini, che hanno fornito una descrizione dettagliata dei sospetti. Due dei residenti hanno inoltre riferito di aver trovato le proprie auto danneggiate, con i finestrini infranti e la mancanza di effetti personali, tra cui cellulari, un borsone con indumenti e denaro.

L’arresto e la perquisizione

Le ricerche si sono concentrate nelle vie limitrofe, dove gli agenti sono riusciti a individuare e bloccare la donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e destinataria di misure di prevenzione personali emesse dal Questore di Brescia. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare tutti gli oggetti riconducibili ai furti appena commessi, che sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari in sede di denuncia.

Nel frattempo, un’altra pattuglia ha riscontrato il danneggiamento di numerose altre autovetture e ha provveduto a contattare i rispettivi proprietari tramite la Centrale Operativa.

Le conseguenze per la donna arrestata

La donna, una cittadina bresciana di 27 anni residente in città, è stata condotta negli uffici della Questura, dove al termine degli atti di polizia giudiziaria è stata tratta in arresto per furto aggravato in concorso e messa a disposizione della Procura della Repubblica. L’intervento rappresenta un risultato significativo nel contrasto alla microcriminalità che colpisce indiscriminatamente i cittadini che lasciano i propri veicoli parcheggiati sulle strade urbane.

Le misure di prevenzione e le indagini in corso

Alla luce dei numerosi precedenti specifici a carico della donna, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia. Tale misura è finalizzata alla successiva irrogazione della Sorveglianza Speciale.

Le indagini proseguono per individuare i 2 complici che hanno agito insieme alla donna e che sono riusciti a dileguarsi durante l’intervento delle forze dell’ordine.

IPA