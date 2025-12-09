Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato e ricettazione nella notte tra il 3 e il 4 dicembre a Salerno. Una giovane italiana è stata fermata dagli agenti mentre si aggirava tra le auto in sosta, dopo essere stata segnalata da un cittadino. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Volante della Questura, che ha agito su indicazione della Centrale Operativa 112 NUE.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione giunta nella notte alla Centrale Operativa. Un cittadino ha notato una persona sospetta che si muoveva tra le vetture parcheggiate, attirando l’attenzione anche per aver fatto scattare l’allarme di una delle auto.

L’intervento della Polizia

Ricevuta la chiamata, una Volante è stata inviata immediatamente sul posto. Gli agenti, giunti con tempestività e professionalità, hanno individuato la giovane che corrispondeva alla descrizione fornita dal segnalante. La donna, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha cercato di nascondersi, ma è stata prontamente fermata dagli operatori.

Il profilo della sospettata

La giovane fermata era già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Al momento del controllo, aveva con sé alcune borse e buste contenenti oggetti appena sottratti da diversi veicoli in sosta. Su questi mezzi erano visibili i segni di effrazione ai finestrini, a conferma dell’attività illecita appena compiuta.

Il materiale recuperato

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto tre paia di occhiali da sole, dei quali la donna non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile, soprattutto in relazione all’orario e al luogo del ritrovamento. Gli oggetti sono stati sequestrati e sono in corso accertamenti per restituirli ai legittimi proprietari.

L’arresto e le conseguenze

Dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti e raccolto le denunce delle vittime dei furti, la giovane è stata arrestata per furto aggravato e ricettazione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Salerno, la donna è stata condotta presso il proprio domicilio, dove resterà in attesa del giudizio direttissimo.

IPA