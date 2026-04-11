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Otto arresti per furto, spaccio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio degli ultimi giorni nella metropolitana di Roma dove la Polizia di Stato, attraverso il Nucleo PolMetro, ha intensificato i controlli per contrastare le attività illecite che si annidano nel sistema sotterraneo della mobilità urbana.

Operazione PolMetro: il blitz a Roma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività del Nucleo PolMetro si è concentrata sulle principali linee della metropolitana della Capitale, dove il flusso costante di passeggeri e convogli rappresenta un terreno fertile per dinamiche criminali.

Gli agenti specializzati hanno agito senza sosta, monitorando i movimenti sospetti e intervenendo tempestivamente per prevenire e reprimere i reati più diffusi nel sottosuolo cittadino.

Fermata Termini: due arresti per spaccio di crack

Il primo intervento si è svolto tra le rampe della fermata Termini, dove gli agenti hanno notato uno scambio sospetto tra due individui.

Un involucro di plastica celeste è passato rapidamente di mano, insospettendo i poliziotti che sono immediatamente intervenuti. I due complici sono stati bloccati e arrestati: con loro sono stati trovati 25 involucri di crack, oltre 1000 euro in contanti suddivisi tra banconote di piccolo e medio taglio e monete, oltre a un cellulare utilizzato per coordinare i passaggi di consegne della sostanza stupefacente.

Ricettazione e strumenti per la clonazione: un arresto a una fermata di distanza

Poco dopo, ad una fermata di distanza, un altro intervento ha portato all’arresto di un trentatreenne di origini senegalesi, sorpreso mentre perfezionava uno scambio illecito tra due telefoni cellulari e il denaro pattuito.

Il controllo approfondito ha permesso di scoprire un vero e proprio kit per la ricettazione: un POS pronto all’uso, schede SIM, ricariche prepagate e strumenti per forzare e riprogrammare dispositivi elettronici, tutti elementi utili a rimettere in circolazione merce di provenienza illecita. L’uomo è stato arrestato per ricettazione.

Piazza di Spagna: resistenza e minaccia a pubblico ufficiale

La pattuglia della PolMetro ha poi raggiunto la fermata Piazza di Spagna, dove un quarantacinquenne romano, in evidente stato di alterazione alcolica, ha reagito in modo violento all’intervento degli agenti. L’uomo ha opposto resistenza con spintoni, calci e minacce, rendendo necessario un intervento deciso per metterlo in sicurezza.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti un coltello, una lama e un cacciavite. L’uomo è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Furti tra Piazza di Spagna e Barberini: 4 borseggiatori arrestati

La serie di interventi si è conclusa con una doppietta di furti messi a segno in due diverse fermate, tra Piazza di Spagna e Barberini.

Gli agenti hanno individuato e fermato quattro borseggiatori che, seguendo il classico schema dei pickpockets seriali, si muovevano tra la banchina e le porte dei convogli approfittando della confusione per sottrarre oggetti dalle borse e dagli zaini dei viaggiatori. Tutti sono stati arrestati per furto.

Convalida degli arresti e presunzione di innocenza

Tutti gli otto arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria. La Polizia di Stato ha sottolineato che le informazioni diffuse riguardano la fase delle indagini preliminari e che per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione della PolMetro testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel presidiare la rete sotterranea della Capitale, dove la densità dei flussi e l’assenza di orari rappresentano un’opportunità per chi tenta di agire nell’illegalità. Grazie all’azione coordinata degli agenti, è stato possibile interrompere diverse attività criminali e restituire maggiore sicurezza ai viaggiatori della metropolitana di Roma.

IPA