Furti alla Coin di Termini a Roma, obbligo di firma per la cassiera "talpa" di poliziotti e carabinieri

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nessuna carcerazione per le cassiere della Coin di Roma Termini, accusate di aver fatto ottenere a membri delle forze dell’ordine, capi e profumi con prezzi molto scontati. Anche la “talpa” al centro dell’indagine, la cassiera che avrebbe effettuato la maggior parte delle transazioni fasulle per coprire i supposti regali, non finirà in carcere, ma avrà soltanto l’obbligo di firma.

Solo obbligo di firma per la cassiera “talpa”

Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che la cassiera “talpa” della Coin di Roma Termini avrà soltanto l’obbligo di firma come misura cautelare.

La donna è indagata perché ritenuta al centro del sistema che avrebbe permesso a 21 membri delle forze dell’ordine di ottenere vestiti e profumi a prezzi molto bassi, creando un ammacco per il negozio di 184mila euro circa.

ANSA

Oltre a lei sono indagate anche alcune sue colleghe, che però non hanno ricevuto nessuna misura cautelare e sono quindi libere.

Perché il gip ha respinto la richiesta di custodia cautelare

L’obbligo di firma prevede che la cassiera debba presentarsi periodicamente presso una sede delle forze dell’ordine, per certificare il fatto di non essere fuggita.

La misura è stata ottenuta dagli avvocati della donna, che hanno sottolineato che, essendo stata licenziata, non era più nelle condizioni di reiterare il reato e quindi non c’erano ragioni né per il carcere, né per gli arresti domiciliari.

La versione della cassiera sui furti alla Coin di Termini

Durante gli interrogatori, la cassiera ha fornito la propria versione di quanto accaduto. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la difesa della donna sosterrebbe che non si trattasse di furti, ma di “sconti per alcuni amici“.

La cassiera avrebbe dichiarato di aver utilizzato la propria carta sconti, riservata ai dipendenti, per ridurre il prezzo dei capi e dei profumi acquistati dai membri delle forze dell’ordine.

La donna avrebbe negato l’accusa di essersi intascata i pagamenti in contanti fatti dai poliziotti e avrebbe dichiarato che alcune sue azioni non regolari, come quella di rimuovere le tag antitaccheggio prima della vendita, siano prassi comuni in negozio.

Cosa non quadra nella versione della cassiera

Sempre Il Messaggero ha però riportato di alcuni messaggi tra la cassiera e i membri delle forze dell’ordine indagati, che contraddirebbero questa versione. In uno di questi avrebbe scritto a un agente della Polfer:

Ti prego di tenerla molto di linea bassa questa situazione, devi dire che sono stati fatti degli sconti e basta.