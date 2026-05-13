Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 11 arresti il bilancio degli ultimi interventi della Polizia di Stato a Roma, dove sono stati smantellati gruppi specializzati in furti e rapine seriali. Le operazioni sono state condotte in diversi quartieri e hanno permesso di bloccare sia colpi già avvenuti che tentativi in corso, grazie a un’azione coordinata delle forze dell’ordine.

Operazioni coordinate in diversi quartieri della Capitale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno ricostruito l’attività di crew itineranti che si muovevano per la città utilizzando trolley e automobili come veri e propri hub logistici per il trasporto della refurtiva. Questi gruppi agivano con colpi pianificati, spesso in prossimità dell’orario di chiusura degli esercizi commerciali, per poi fuggire rapidamente nel traffico cittadino dopo raid lampo.

Smantellato gruppo di ladri seriali a Roma Est

Il caso più strutturato è emerso nella zona commerciale di Roma Est, dove gli investigatori del Commissariato di P.S. Romanina hanno individuato e fermato un gruppo composto da tre cittadini peruviani, specializzati in shopping raid seriali. Gli agenti hanno seguito i loro spostamenti tra negozi, camerini e l’auto utilizzata come deposito mobile, monitorando i continui cambi di posizione e le modalità di occultamento della merce rubata.

Il blitz è scattato quando uno dei tre, uscito da un negozio con un ‘carico’ nascosto tra gli indumenti, si coordinava telefonicamente con i complici all’esterno. Le successive perquisizioni hanno permesso di recuperare capi d’abbigliamento per quasi duemila euro, magneti antitaccheggio, uncini metallici e trolley modificati per il trasporto della refurtiva. Tutti e tre sono stati arrestati per furto aggravato.

Colpo sventato in un ristorante a Tor Sapienza

Un altro raid è stato ricostruito dagli agenti delle Volanti nel quadrante Tor Sapienza. Le telecamere di un ristorante hanno immortalato un uomo mentre si aggirava tra bottiglie e distillati, mentre il sistema nebbiogeno attivato dall’istituto di vigilanza avvolgeva l’area. Gli agenti sono riusciti a intercettare il sospetto nelle strade vicine, trovandolo in possesso di strumenti da scasso, etichette riconducibili alla refurtiva e parte del bottino.

Borseggio sventato nel quartiere Africano

Nel quartiere Africano, gli agenti del Commissariato di P.S. Vescovio sono intervenuti dopo aver notato il compagno della vittima di un borseggio mentre bloccava una delle due responsabili. La seconda donna ha tentato la fuga, ma è stata fermata poco dopo grazie all’intervento tempestivo della pattuglia.

Aggressione a un commerciante: fermato il responsabile

Un episodio più violento è stato ricostruito dagli agenti delle Volanti e del VII Distretto San Giovanni. Un commerciante, appena uscito dal proprio minimarket, è stato vittima di un’aggressione da parte di un giovane armato di spranga e con il volto coperto da una busta di plastica. L’arrivo delle pattuglie ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Due tentativi di rapina neutralizzati a Monteverde

Gli agenti delle Volanti e del XII Distretto Monteverde hanno neutralizzato due episodi nella fase del tentativo. Nel primo caso, un uomo romano di quarantasei anni, con il volto coperto e armato di una siringa insanguinata, ha minacciato la cassiera di un supermercato per rapinare l’incasso. L’immediata segnalazione al 1 1 2 ha permesso di arrestare il responsabile in tempi rapidi.

Nel secondo episodio, i poliziotti del XII Distretto Monteverde hanno sorpreso un uomo di origini serbe mentre cercava di forzare il blocco di accensione di uno scooter in sosta. Alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di confondersi tra il traffico, ma un grimaldello ancora inserito nel nottolino dello scooter ha permesso di identificarlo come autore del tentato furto. Anche per lui sono scattate le manette per tentato furto aggravato.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.