Eseguito un arresto per furto e danneggiamento dalla Polizia di Stato a Prato nella serata di giovedì 11 dicembre. Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a infrangere la vetrina di un bar pasticceria con un tombino e a tentare di rubare della merce. L’intervento è stato effettuato nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio, intensificate in collaborazione con la Prefettura.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera dell’11 dicembre gli agenti della Squadra Volanti di Prato hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare i reati contro il patrimonio, in particolare furti e danneggiamenti ai danni di esercizi commerciali. Durante un servizio di perlustrazione, una pattuglia è intervenuta nei pressi di via Alfani, dove ha sorpreso un uomo intento a infrangere la vetrina di un bar pasticceria utilizzando un tombino.

Il tentativo di fuga e la cattura

L’uomo, colto in flagranza da un operatore di polizia mentre cercava di accedere all’interno del locale per impossessarsi della merce, ha opposto resistenza agli agenti. Dopo una breve fuga, è stato raggiunto e bloccato dagli operatori della Volante, che sono riusciti a metterlo in sicurezza e a evitare ulteriori danni o la fuga del sospettato.

L’identificazione e i precedenti

Una volta condotto in Questura per gli accertamenti di rito, il fermato è stato identificato come un cittadino italiano di 47 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali per reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno quindi proceduto al suo arresto, in quanto ritenuto responsabile non solo dell’episodio appena avvenuto, ma anche sospettato di essere l’autore di altre numerose “spaccate” avvenute nel centro cittadino negli ultimi mesi.

