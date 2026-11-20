Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quattro persone sono state poste agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine su furti di autovetture ed estorsioni. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Caserta su disposizione del Gip di Santa Maria Capua Vetere, per l’ipotesi di un’associazione a delinquere che avrebbe agito con il metodo del “cavallo di ritorno”.

Caserta, l’indagine sulle auto rubate

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura. L’attività investigativa è stata diretta dalla Procura e condotta dalla Squadra Mobile e dalla Sezione Polizia Stradale di Caserta.

Le verifiche sono cominciate nell’aprile del 2022, dopo il controllo di un’auto con a bordo due soggetti, già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno trovato nell’abitacolo strumenti da scasso, ritenuti adatti a forzare serrature e sistemi di accensione delle vetture.

Il gruppo e il metodo

Gli investigatori hanno ricostruito, nella fase iniziale delle indagini preliminari, l’attività di un gruppo composto da 12 soggetti, provenienti in prevalenza dalla provincia di Napoli. Il gruppo avrebbe operato soprattutto a Caserta, San Nicola la Strada, Marcianise e nell’area del Centro Commerciale Campania. Nel corso dell’inchiesta sono stati inoltre arrestati in flagranza due indagati ed è stata sequestrata un’officina meccanica, utilizzata, secondo l’ipotesi investigativa, per smontare le auto rubate.

Il sistema prevedeva sopralluoghi con veicoli a noleggio intestati a prestanome per individuare le automobili da sottrarre. Per il furto sarebbero state impiegate apparecchiature elettroniche, comprese centraline con interfaccia Bluetooth e collegamento OBDII. Le vetture venivano poi lasciate in luoghi considerati sicuri, in attesa di decidere come utilizzarle.

Le richieste di denaro e lo smontaggio

In alcuni casi, i proprietari sarebbero stati contattati e costretti a pagare per riavere il veicolo, secondo la pratica del “cavallo di ritorno”. Per alcuni episodi è stato possibile quantificare le somme richieste: da 500 euro a 2.200 euro, per un totale di 11.800 euro. Le auto non restituite sarebbero state portate in officine e carrozzerie compiacenti, smontate e rivendute clandestinamente sotto forma di componenti meccaniche e di carrozzeria.