Furti d’auto e moto in Italia, pene fino a 6 anni e uso di intercettazioni: le città più colpite dai ladri

Verso la tolleranza zero per i furti d’auto e moto: la commissione Giustizia del Senato ha avviato l’esame di un disegno di legge che punta a inasprire le pene. L’obiettivo è arginare un fenomeno in crescita esponenziale che colpisce in particolare cinque regioni italiane e che mette spesso in ginocchio il bilancio delle famiglie.

Furti d’auto in aumento in Italia

Nel 2024 sono stati rubati oltre 136.000 veicoli in Italia, con un aumento del 3% rispetto al 2023.

Per le sole automobili l’incremento è stato del 6%, mentre i furti di veicoli commerciali hanno registrato un vero e proprio boom: +112%.

La refurtiva, in larga parte, viene smontata rapidamente e i pezzi vengono trasferiti lungo rotte consolidate verso l’Est Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente.

Le regioni più colpite dai furti d’auto

Campania, Lazio, Sicilia, Puglia e Lombardia concentrano quasi l’80% dei furti totali. Un dato che riflette allarme sociale.

Per non parlare dell’aumento vertiginoso dei premi assicurativi: in Campania, ad esempio, la polizza contro furto e incendio può arrivare a costare quattro volte la media nazionale (431 euro l’anno contro una media di 108 euro).

L’aumento dei furti d’auto spinge molti a cercare ricoveri per il proprio mezzo, come garage o posti auto, sotto casa o nei pressi del luogo di lavoro.

E anche questo pesa sui bilanci delle famiglie, soprattutto in zone d’Italia caratterizzate da stipendi più bassi.

Il disegno di legge contro i furti d’auto

Il testo introduce una serie di misure stringenti:

aggravante specifica per il furto di auto e moto con pene da 2 a 6 anni di reclusione;

uso delle intercettazioni nelle indagini, rese possibili dall’inasprimento della pena;

arresto obbligatorio in flagranza per i responsabili;

confisca obbligatoria dei beni legati al reato (anche per equivalente del prezzo del bene rubato o del profitto del reato);

esclusione dai benefici penitenziari, per garantire la certezza della pena.

L’auto più rubata in Italia

A preoccupare è anche la precisione con la quale i ladri colpiscono, selezionando modelli specifici: la Fiat Panda si conferma il veicolo più rubato in Italia.

Rilevante, soprattutto al Sud, il fenomeno del cosiddetto “cavallo di ritorno“: talvolta il furto dell’auto o della moto è unicamente finalizzato a ottenere un riscatto che va da qualche centinaio di euro a qualche migliaio.