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Tre dipendenti di un centro di smistamento ad Ancona sono stati arrestati il 28 ottobre con l’accusa di aver sottratto in concorso e in maniera continuativa colli di valore durante i turni di notte. Il blitz delle forze dell’ordine ha interrotto il sistema di furti interni all’impianto logistico.

L’indagine sugli ammanchi ad Ancona

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ancona insieme al Commissariato di P.S. di Osimo, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica.

I tre arrestati lavoravano per una società di trasporti e sono indagati per furti aggravati e continuati ai danni di un centro di smistamento merci della provincia.

Gli accertamenti sono partiti dalle segnalazioni di ripetuti ammanchi, riguardanti soprattutto dispositivi tecnologici, profumi e altri articoli di valore. Tra gennaio e luglio 2026 ne sono risultati mancanti oltre 600 per un danno stimato in circa 300.000 euro. Gli investigatori hanno ricondotto le sottrazioni alla fase di movimentazione e smistamento: i contenitori arrivavano chiusi e sigillati, ma alcuni colli non venivano registrati dal sistema informatico. La merce, secondo l’ipotesi investigativa, veniva quindi prelevata prima dell’inserimento nel sistema. L’attenzione si è concentrata sul turno notturno.

La merce sequestrata

Con l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria sono state effettuate attività di osservazione e riprese video. L’analisi del materiale raccolto ha fornito elementi a carico di tre addetti al facchinaggio, ritenuti coinvolti nella sottrazione sistematica dei prodotti.

Al termine del turno, i lavoratori sono stati controllati mentre uscivano dalla struttura: prima da una pattuglia della Volante, poi dagli investigatori in abiti civili. Le successive perquisizioni nelle abitazioni hanno portato al sequestro di una consistente quantità di articoli ritenuti collegati alle spedizioni sotto indagine: centinaia di profumi di marche note, integri e confezionati, cosmetici e prodotti di tabaccheria, sigarette elettroniche, telefoni cellulari di ultima generazione ancora imballati, un tablet, dispositivi elettronici per autoveicoli, borse e altri beni.

In una delle case sono stati inoltre trovati hashish e materiale ritenuto presumibilmente destinato al confezionamento. Per questo, uno degli indagati è stato denunciato anche per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Arresti e accertamenti in corso

I tre sono stati arrestati per furto aggravato e continuato in concorso e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, accompagnati alla Casa Circondariale di Montacuto.

Le indagini proseguono per ricostruire l’intera attività, verificare la provenienza dei prodotti e stabilire il valore complessivo della refurtiva. Gli investigatori stanno inoltre cercando di individuare eventuali altri episodi e responsabilità.

Polizia di Stato