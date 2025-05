Furti di auto a Malpensa con spray urticante, 37enne nei guai: come sottraeva i veicoli

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denunciato a Malpensa un cittadino italiano di 37 anni, residente nella provincia di Milano. L’uomo è stato denunciato per ricettazione, tentato furto aggravato e guida con patente revocata. L’uomo è stato sorpreso a rovistare in auto parcheggiate presso il Terminal 1 dell’aeroporto.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il primo episodio risale alla metà di aprile, quando un passeggero ha sorpreso un individuo sconosciuto all’interno della propria autovettura. L’aggressore, con il volto coperto e armato di spray urticante al peperoncino, ha spruzzato la sostanza in faccia alla vittima, riuscendo a fuggire a bordo di un altro veicolo.

Indagini e identificazione

Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti della Polaria sono riusciti a identificare l’auto utilizzata per la fuga: una Hyundai Tucson, del valore di circa 35.000 euro, risultata a noleggio ma rubata precedentemente all’interno dello scalo di Malpensa. Il veicolo è stato inserito nell’innovativa banca dati per la rilevazione delle targhe in transito presso lo scalo.

Arresto e conseguenze

Nella serata del 13 maggio, la Sala Operativa dell’Ufficio di Polizia di Frontiera ha ricevuto una segnalazione riguardante il transito del veicolo sospetto nei pressi del Terminal 1. Gli agenti hanno avviato una ricerca nei diversi piani dei parcheggi, individuando infine il sospetto mentre, con il volto travisato, era intento a rovistare all’interno di un’altra vettura in sosta. Fermato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso delle chiavi di una vettura risultata rubata. L’auto è stata sottoposta a sequestro penale, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. Ulteriori accertamenti hanno confermato che l’indagato era alla guida senza patente, precedentemente revocata, e senza assicurazione.

Fonte foto: IPA