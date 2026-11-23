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Due uomini, un moldavo di 32 anni e un romeno di 37, sono stati arrestati a Milano con l’accusa di aver rubato due auto di lusso di marca tedesca, da 100mila e 210mila euro. Le vetture erano parcheggiate in via Manzoni e in piazza Risorgimento e sono finite in un box alla Bovisasca, dove la polizia ha trovato una chiave clonata, targhe tedesche e due jammer. I due sono stati fermati il 18 novembre in un fast food a Segrate. In casa avevano un laboratorio per clonare le chiavi, incidere numeri di telaio e rimappare le centraline, con circa 60 chiavi vergini.