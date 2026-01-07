Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato e il figlio di 16 anni denunciato. I due soggetti sono stati fermati per furto di cavi di rame da un impianto fotovoltaico in costruzione a Catania. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione delle guardie giurate e all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

Furti di rame a Catania, la segnalazione

La vicenda ha avuto inizio quando alcune guardie giurate hanno notato, attraverso le telecamere di sorveglianza, due persone che si aggiravano con fare sospetto all’interno di un impianto fotovoltaico in costruzione situato in contrada Junchetto, a Catania.

Immediatamente è stata inoltrata una segnalazione alla sala operativa della Questura, che ha inviato sul posto una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La fuga e l’inseguimento

All’arrivo degli agenti i sospettati si erano già dati alla fuga. Tuttavia, grazie all’analisi delle registrazioni delle videocamere, i poliziotti sono riusciti a identificare il veicolo utilizzato dai due per allontanarsi.

È così iniziata una perlustrazione approfondita dell’area circostante che ha portato in breve tempo all’individuazione dell’auto sospetta. Alla vista della Polizia il conducente ha tentato di eludere il controllo aumentando la velocità e cercando di far perdere le proprie tracce.

L’auto impantanata e il tentativo di fuga a piedi

L’inseguimento si è concluso dopo pochi minuti nelle campagne limitrofe, quando il veicolo dei fuggitivi è rimasto bloccato nel fango.

Padre e figlio hanno quindi abbandonato l’auto e hanno cercato di proseguire la fuga a piedi attraversando il terreno fangoso nel tentativo di dileguarsi. Gli agenti, però, sono riusciti a bloccarli e a procedere con l’identificazione.

Il recupero della refurtiva e l’arresto del 35enne

Per recuperare il veicolo impantanato è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Nel frattempo i poliziotti hanno avviato una complessa operazione per recuperare i cavi di rame, oggetto del furto, che sono stati successivamente restituiti ai legittimi proprietari.

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria il 35enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato tratto in arresto. Il Giudice ha poi convalidato il fermo, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma.

La posizione del minorenne

Il figlio, un ragazzo di 16 anni incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per furto e riaffidato alla madre.

La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile, che dovrà valutare eventuali provvedimenti.

