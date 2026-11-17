Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Arrestati 5 pregiudicati per una serie di furti di utilitarie. I provvedimenti sono stati eseguiti all’alba nei confronti di residenti a Gioia Tauro e Rosarno, al termine di un’indagine sul presunto smontaggio delle auto e sulla rivendita dei pezzi.

Le indagini sui furti: arresti a Gioia Tauro e Rosarno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha portato a individuare un gruppo ritenuto coinvolto in furti commessi in diverse località della provincia. Le persone indagate risiedono nella Piana di Gioia Tauro. L’inchiesta è stata condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, diretta dal procuratore Emanuele Crescenti, e coordinata dalla sostituta procuratrice Silvia Viceconte.

Gli investigatori hanno ricostruito le modalità con cui il gruppo avrebbe agito, prendendo di mira soprattutto auto parcheggiate vicino alle abitazioni o nelle aree usate dai pendolari che raggiungono la stazione per andare al lavoro in treno.

Auto smontate e ricambi

Gli agenti del Commissariato di Gioia Tauro e di Polistena, insieme alla Squadra Mobile di Reggio Calabria, hanno individuato diverse carcasse di vetture. Dopo essere state rubate, le auto sarebbero state smontate e private delle componenti principali, poi abbandonate. Secondo l’ipotesi investigativa, i pezzi erano destinati alla vendita, alimentando un circuito illecito di compravendita di ricambi.

Nel corso delle indagini sono state trovate anche numerose vetture ancora integre. Dopo le verifiche tecniche e il repertamento, sono state restituite ai proprietari, che ne avevano denunciato in precedenza il furto.

Le misure cautelari

L’inchiesta ha portato all’esecuzione di 5 misure cautelari personali: 4 soggetti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre per il quinto è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.