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Furti e danneggiamenti in diversi luoghi di culto: questi i reati attribuiti a una donna di 59 anni, raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Frosinone. L’indagata è accusata di aver compiuto 11 reati tra Frosinone e altri comuni della provincia, tra gennaio e aprile di quest’anno, agendo sempre a volto scoperto e in pieno giorno. Le indagini sono state condotte dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri.

Furti e danneggiamenti a Frosinone

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha ricevuto un nuovo impulso nelle ultime settimane, portando all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della donna.

La Procura della Repubblica di Frosinone ha coordinato le indagini, affidate alla DIGOS della Questura e alla Compagnia Carabinieri di Alatri. L’arresto è stato disposto dopo l’acquisizione di nuove immagini e una perquisizione effettuata il 24 aprile scorso.

I reati contestati

Alla donna sono stati contestati diversi episodi di furto e danneggiamento in luoghi di culto. Tra questi, il furto all’interno della Chiesa di Santo Stefano ad Alatri, il danneggiamento della statua di Padre Pio nella Chiesa di San Benedetto a Frosinone, il danneggiamento e il furto di dispositivi di amplificazione acustica nella Chiesa di Madonna della Neve, e il danneggiamento della statua della Madonna di Lourdes in una nicchia votiva pubblica di via Madonna delle Rose.

Le forze dell’ordine hanno raccolto ulteriori indizi di colpevolezza nei confronti della donna anche per fatti avvenuti il 26 gennaio scorso, quando sono stati registrati nuovi episodi di danneggiamento e furto in due luoghi di culto del capoluogo. In particolare, presso la Chiesa di Santa Maria Goretti a Frosinone è stata danneggiata la statua della Madonna di Lourdes, mentre nella Chiesa della Sacra Famiglia è stato compiuto un furto di una tovaglia e altro materiale, poi sequestrati il 20 aprile.

Il modus operandi

La donna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sempre agito a volto scoperto, in pieno giorno, rendendosi facilmente riconoscibile anche grazie agli indumenti indossati, poi ritrovati nella sua abitazione.

Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti anche alcuni paramenti e oggetti sacri sottratti nei vari luoghi di culto.

IPA