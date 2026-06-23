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È di sei arresti il bilancio degli ultimi controlli della Polizia di Stato nella metropolitana di Roma, dove sono stati scoperti diversi episodi di furto aggravato, rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli indagati, tra cui quattro donne di origine bosniaca e croata, un cittadino romeno e un giovane marocchino, avrebbero agito sfruttando la calca di pendolari e turisti, utilizzando autobus e corridoi sotterranei come vie di fuga e punti di scambio della refurtiva.

Quattro donne arrestate tra Termini e Colosseo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le banchine della metropolitana di Roma sono state trasformate in veri e propri punti di osservazione e azione da parte dei malviventi. Gli agenti del Nucleo PolMetro hanno intensificato i controlli, individuando un modus operandi ormai collaudato: i sospetti approfittavano dell’afflusso di passeggeri e del momento di chiusura delle porte dei convogli per mettere a segno i furti e tentare la fuga tra la folla.

I primi quattro arresti sono avvenuti tra le fermate “Termini” e “Colosseo“, dove quattro donne, di origine bosniaca e croata, sono state fermate in episodi distinti. Le indiziate sono ritenute responsabili di furto aggravato ai danni di turisti e passeggeri. In uno degli interventi più rilevanti, due complici avrebbero agito in modo sincronizzato: una distraeva la vittima sfruttando il flusso di utenti, mentre l’altra apriva lo zaino per impossessarsi del portafogli. Il bottino veniva poi rapidamente passato di mano, nel tentativo di rendere difficile l’identificazione dell’autrice materiale del furto.

Il ruolo della folla e la prontezza degli agenti

La strategia delle arrestate prevedeva l’utilizzo della calca sui mezzi pubblici e delle fasi di salita e discesa per agire indisturbate. Tuttavia, la presenza degli agenti del Nucleo PolMetro, che hanno assistito alle scene, ha permesso di bloccare le responsabili in flagranza di reato. In tutti i casi, la refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime, impedendo che i furti andassero a buon fine.

Un ulteriore episodio si è verificato nei pressi della fermata metropolitana “Repubblica“, dove un cittadino romeno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato sorpreso mentre cercava di sfruttare l’effetto “imbuto” creato dalla folla su un autobus per sottrarre il portafogli a un passeggero. Anche in questo caso, l’intervento tempestivo degli agenti ha portato al tentato furto aggravato e al conseguente arresto dell’uomo.

Furto e resistenza nei pressi della stazione Termini

L’azione della PolMetro si è estesa anche nell’area limitrofa alla stazione Termini, dove un giovane di origini marocchine è stato intercettato dopo aver commesso un furto in un supermercato di via Cavour. Il sospetto, nel tentativo di fuggire, ha opposto una decisa resistenza sia all’addetto alle vendite sia agli agenti intervenuti, venendo infine arrestato per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

IPA