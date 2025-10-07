Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestati un uomo di 35 anni, accusato di furti e rapine tra le province di Arezzo e Siena. Il provvedimento è stato eseguito ieri a Napoli, dove il sospettato è stato rintracciato e condotto in carcere, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Siena. L’operazione è scattata dopo una serie di indagini che hanno permesso di localizzare il ricercato in Campania, presso l’abitazione di un familiare a Casalnuovo di Napoli. L’uomo è ritenuto responsabile di diversi reati commessi negli ultimi mesi, tra cui il furto all’albergo Pier della Francesca avvenuto nella notte di Ferragosto.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un’attività investigativa coordinata tra le Squadre Mobili di Arezzo e Napoli. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dall’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Siena nei confronti di un cittadino napoletano di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furti e rapine.

L’indagine e la localizzazione del sospettato

Le indagini sono partite dopo l’emissione del provvedimento restrittivo. Gli investigatori della Squadra Mobile di Arezzo hanno avviato immediatamente le ricerche del sospettato, che risultava irreperibile sul territorio. Attraverso una serie di accertamenti approfonditi e l’utilizzo delle banche dati delle forze di polizia, gli agenti sono riusciti a restringere il campo delle ricerche, individuando il possibile nascondiglio dell’uomo in Campania, precisamente a Casalnuovo di Napoli, presso l’abitazione di un familiare.

L’arresto a Casalnuovo di Napoli

Una volta raccolti gli elementi necessari, gli operatori si sono recati nella località individuata e, dopo essersi coordinati con il personale della Squadra Mobile di Napoli, hanno effettuato un blitz presso l’abitazione segnalata. Qui è avvenuta la cattura del 35enne, che non ha opposto resistenza. L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura di Napoli per le procedure di rito e, successivamente, trasferito presso la Casa Circondariale della città partenopea.

I reati contestati e le zone colpite

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il soggetto arrestato si sarebbe reso responsabile, negli ultimi mesi, di numerosi furti e rapine non solo nel territorio di Siena, ma anche in quello di Arezzo. In particolare, le zone maggiormente colpite sarebbero state quelle di Pescaiola e Saione, quartieri noti della città toscana. Tra i colpi attribuiti all’uomo figura anche il furto all’albergo Pier della Francesca, situato in via Romana, avvenuto nella notte del 15 agosto 2025. Questo episodio, avvenuto durante la festività di Ferragosto, aveva destato particolare allarme tra i residenti e gli operatori del settore alberghiero.

Le fasi dell’operazione

L’operazione è stata condotta in più fasi: dalla raccolta delle informazioni e delle testimonianze, all’analisi delle immagini di videosorveglianza, fino all’incrocio dei dati nelle banche dati delle forze dell’ordine. Una volta individuato il sospettato a Casalnuovo di Napoli, è stato organizzato un intervento congiunto che ha permesso di assicurare l’uomo alla giustizia senza incidenti.

IPA