9 arresti, questo il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato nelle ultime ore a Roma, dove ladri e rapinatori sono stati fermati per aver colpito autobus, bar e negozi in diversi quartieri della città. Gli interventi sono stati effettuati nei quartieri Prati, Torrino, Eur e Spinaceto, a seguito di azioni studiate e coordinate dalle forze dell’ordine.

L’operazione in diversi quartieri di Roma

Le attività investigative hanno permesso di individuare e arrestare 9 persone responsabili di furti e rapine in strada e all’interno di esercizi pubblici.

Gli arresti sono avvenuti in diversi quadranti della città, a testimonianza di una presenza capillare delle forze dell’ordine sul territorio di Roma.

Il primo intervento: furto con destrezza a Prati

Il primo episodio si è verificato nel quartiere Prati, dove gli agenti del Commissariato di P.S. Romanina hanno seguito un’auto a noleggio con quattro persone a bordo notata per comportamenti sospetti e soste brevi davanti a vari esercizi pubblici.

Dopo una lunga attività di osservazione il gruppo è entrato in azione: mentre il conducente attendeva con il motore acceso, i complici sono entrati nel locale preso di mira. Uno di loro ha distratto i clienti mentre le due donne hanno sottratto una borsa lasciata su una sedia.

Il gruppo è stato bloccato durante la fuga e trovato in possesso della refurtiva, già svuotata di portafogli, documenti e carte di credito. I quattro sono stati arrestati per furto con destrezza commesso in concorso.

Rapina sventata a Torrino: aggressione su un autobus

Il secondo intervento si è svolto nella zona Torrino, dove una pattuglia delle Volanti è intervenuta tempestivamente dopo una segnalazione di aggressione ai danni del conducente di un autobus. Una coppia, sotto minaccia, ha tentato di farsi consegnare del denaro dall’autista. L’arrivo immediato degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

I due complici sono stati fermati durante la fuga. Uno di loro ha opposto resistenza agli agenti arrivando a danneggiare l’auto di servizio. Entrambi sono ora gravemente indiziati per il reato di tentata rapina aggravata in concorso, mentre l’uomo dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Furto e tentata rapina in un negozio all’Eur

Nel quartiere Eur i poliziotti del IX Distretto Esposizione sono intervenuti in un negozio di abbigliamento dopo la chiamata del titolare. Un giovane di origini rumene è stato bloccato dall’addetto alla vigilanza mentre cercava di uscire dal camerino con un capo di abbigliamento indossato di nascosto nel tentativo di eludere i controlli.

Il giovane ha tentato di reagire aggredendo il responsabile della sicurezza, ma è stato prontamente fermato dagli agenti che gli hanno trovato addosso una tronchese e una tacca antitaccheggio. È stato arrestato e ora è gravemente indiziato per tentata rapina.

Rapina e refurtiva recuperata a Spinaceto

Infine, nel quartiere Spinaceto, due giovani sono stati arrestati in flagranza dagli agenti del Commissariato di zona dopo aver rapinato un uomo sottraendogli il giubbotto, il portafogli e alcuni farmaci.

Durante la perquisizione personale, sono stati trovati anche altri documenti risultati rubati ad altre vittime nei giorni precedenti.

