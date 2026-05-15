Furti in casa a Cremona, poi la folle fuga in auto: l'inseguimento fino a Milano visto dall'elicottero
In manette quattro sudamericani senza fissa dimora. Ad allertare i carabinieri è stato un cittadino, che ha sorpreso i banditi in azione
I carabinieri di Crema hanno arrestato quattro uomini accusati di furto e tentato furto in due abitazioni di Moscazzano, nel Cremonese. L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione di un cittadino, che ha sorpreso i malviventi in azione. I quattro, di origine sudamericana, irregolari e senza fissa dimora, hanno tentato la fuga: tre si sono poi dileguati a piedi e sono stati bloccati poco dopo. Il quarto è stato arrestato a Milano, nel quartiere Sella Nuova, dopo un lungo inseguimento in auto.