Furti in casa a Cremona, poi la folle fuga in auto: l'inseguimento fino a Milano visto dall'elicottero

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I carabinieri di Crema hanno arrestato quattro uomini accusati di furto e tentato furto in due abitazioni di Moscazzano, nel Cremonese. L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione di un cittadino, che ha sorpreso i malviventi in azione. I quattro, di origine sudamericana, irregolari e senza fissa dimora, hanno tentato la fuga: tre si sono poi dileguati a piedi e sono stati bloccati poco dopo. Il quarto è stato arrestato a Milano, nel quartiere Sella Nuova, dopo un lungo inseguimento in auto.