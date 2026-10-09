Furti in casa di notte mentre le famiglie dormivano a Osimo vicino ad Ancona, il video

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Entravano nelle case di notte, mentre i proprietari dormivano, con un foro nella finestra o forzando gli infissi. Poi tornavano in Abruzzo. Tre uomini di 48, 38 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Osimo con l’accusa di aver messo a segno 19 furti in abitazione tra gennaio e aprile, tra Osimo, Sant’Elpidio a Mare, Recanati e Montecosaro, oltre al colpo da cui è partita l’indagine. Tutto è cominciato la notte del 14 aprile, quando vicino al casello A14 di Loreto i militari hanno fermato un’auto con tre persone a bordo. Dentro c’erano una fede nuziale, un ferma-banconote d’oro e 2.090 euro, appena rubati in una casa di Osimo. Secondo Ansa, il gruppo partiva sempre da Silvi Marina, nel Teramano, con la stessa auto: due entravano nelle case, il terzo li accompagnava e li recuperava a colpo fatto. Gli investigatori parlano di “pendolarismo criminale”. Il bottino complessivo è stimato in circa 50mila euro di gioielli d’oro e d’argento e 5mila euro in contanti, a cui si aggiungono i danni delle effrazioni. Su richiesta della Procura di Ancona, il gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, eseguiti a Roma e a Francavilla al Mare.