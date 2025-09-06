Furti in chiesa a Taurianova, depredate le offerte dei candelabri votivi: nei guai un 49enne, quanto ha rubato
Un 49enne originario di Sassuolo è stato denunciato per furto aggravato dopo aver rubato le offerte nella chiesa di Taurianova.
Furto aggravato delle offerte dei fedeli nella Chiesa di San Giuseppe di Taurianova (Reggio Calabria). Un uomo di 49 anni, originario di Sassuolo ma residente in provincia, è stato identificato e denunciato dopo aver sottratto diverse centinaia di euro dai candelabri votivi, approfittando dell’assenza del parroco e dei fedeli.
Le indagini della Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dalla denuncia presentata dal sacerdote della Chiesa di San Giuseppe di Taurianova. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo in tempi rapidi a risalire all’identità del responsabile.
La dinamica del furto
L’autore del furto, un uomo di 49 anni originario di Sassuolo, ha raggiunto la chiesa a bordo di una e-bike. Sfruttando un momento in cui il parroco e i fedeli erano assenti, si è introdotto all’interno dell’edificio sacro. Con abilità, ha forzato la serratura di sicurezza dei candelabri votivi e ha sottratto le offerte in denaro, il cui valore ammonta a diverse centinaia di euro.
L’identificazione del responsabile
Nonostante il tentativo di eludere il riconoscimento indossando un cappellino con visiera, l’uomo è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi della chiesa. Gli agenti hanno analizzato i filmati e sono riusciti a identificare con certezza il responsabile, che è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.
Il contesto e le reazioni della comunità
L’episodio ha suscitato sconcerto tra i fedeli e la comunità di Taurianova, che si è vista privata delle offerte destinate alle attività parrocchiali e di beneficenza. Il pronto intervento della Polizia di Stato ha però permesso di assicurare alla giustizia il responsabile e di restituire un senso di sicurezza ai cittadini.
Il ruolo della tecnologia nelle indagini
Fondamentale si è rivelato l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica del furto e di individuare l’autore nonostante i tentativi di camuffamento. L’episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini, istituzioni religiose e forze dell’ordine per la tutela dei luoghi di culto.
Conclusioni e sviluppi futuri
La vicenda si è conclusa con la denuncia del 49enne originario di Sassuolo, che dovrà ora rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria del reato di furto aggravato. L’attenzione resta alta a Taurianova, dove la Polizia di Stato continua a monitorare il territorio per prevenire episodi simili e garantire la sicurezza dei cittadini e dei luoghi di culto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.