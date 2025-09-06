Furti in chiesa a Taurianova, depredate le offerte dei candelabri votivi: nei guai un 49enne, quanto ha rubato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato delle offerte dei fedeli nella Chiesa di San Giuseppe di Taurianova (Reggio Calabria). Un uomo di 49 anni, originario di Sassuolo ma residente in provincia, è stato identificato e denunciato dopo aver sottratto diverse centinaia di euro dai candelabri votivi, approfittando dell’assenza del parroco e dei fedeli.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dalla denuncia presentata dal sacerdote della Chiesa di San Giuseppe di Taurianova. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo in tempi rapidi a risalire all’identità del responsabile.

La dinamica del furto

L’autore del furto, un uomo di 49 anni originario di Sassuolo, ha raggiunto la chiesa a bordo di una e-bike. Sfruttando un momento in cui il parroco e i fedeli erano assenti, si è introdotto all’interno dell’edificio sacro. Con abilità, ha forzato la serratura di sicurezza dei candelabri votivi e ha sottratto le offerte in denaro, il cui valore ammonta a diverse centinaia di euro.

L’identificazione del responsabile

Nonostante il tentativo di eludere il riconoscimento indossando un cappellino con visiera, l’uomo è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi della chiesa. Gli agenti hanno analizzato i filmati e sono riusciti a identificare con certezza il responsabile, che è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Il contesto e le reazioni della comunità

L’episodio ha suscitato sconcerto tra i fedeli e la comunità di Taurianova, che si è vista privata delle offerte destinate alle attività parrocchiali e di beneficenza. Il pronto intervento della Polizia di Stato ha però permesso di assicurare alla giustizia il responsabile e di restituire un senso di sicurezza ai cittadini.

Il ruolo della tecnologia nelle indagini

Fondamentale si è rivelato l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica del furto e di individuare l’autore nonostante i tentativi di camuffamento. L’episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini, istituzioni religiose e forze dell’ordine per la tutela dei luoghi di culto.

Conclusioni e sviluppi futuri

La vicenda si è conclusa con la denuncia del 49enne originario di Sassuolo, che dovrà ora rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria del reato di furto aggravato. L’attenzione resta alta a Taurianova, dove la Polizia di Stato continua a monitorare il territorio per prevenire episodi simili e garantire la sicurezza dei cittadini e dei luoghi di culto.

