Eseguito un arresto a Genova. Un uomo di 42 anni, cittadino cileno, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e ricettazione, dopo essere stato individuato come responsabile di una serie di colpi messi a segno nei mesi scorsi ai danni di furgoni per le spedizioni. L’uomo agiva insieme a un complice già arrestato in precedenza. I fatti sono avvenuti il 12 novembre scorso tra Genova e Sanremo, dove i due si travestivano da corrieri per sottrarre pacchi dai mezzi in sosta.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attività investigativa della IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Genova. Gli agenti hanno sorpreso i due uomini in flagranza mentre asportavano diversi pacchi da un furgone adibito alle spedizioni. Il modus operandi era ben collaudato: i malviventi si travestivano da corrieri, seguivano il mezzo e, approfittando dell’assenza del vero addetto durante le consegne, aprivano il veicolo e ne sottraevano il contenuto.

Il fermo e l’identificazione dei responsabili

Nel corso dell’intervento del 12 novembre, la Polizia ha fermato un 43enne cileno, arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per ricettazione. Le successive indagini hanno permesso di identificare anche il presunto complice, un 42enne connazionale, ritenuto autore di altri episodi analoghi sia a Genova sia nella città di Sanremo. Quest’ultimo è stato rintracciato presso la sua abitazione nel quartiere di Sampierdarena.

Il sequestro della refurtiva

Durante la perquisizione dell’appartamento del 42enne, gli agenti hanno rinvenuto una notevole quantità di merce ritenuta provento di furto. Tra gli oggetti recuperati figurano capi di abbigliamento, gioielli in oro, numerose apparecchiature elettroniche e denaro contante, anche in valuta estera. Il valore complessivo della refurtiva ammonta a decine di migliaia di euro.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere e associato presso la Casa Circondariale di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti sono state formulate le accuse di furto aggravato e ricettazione, in relazione ai diversi episodi avvenuti sia nel capoluogo ligure che a Sanremo.

IPA