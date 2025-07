Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furti con l’uso di tecnologia e ricettazione sono le accuse mosse a tre cittadini georgiani fermati dalla Polizia di Stato mercoledì 9 luglio nell’area di servizio Arino Ovest, in provincia di Venezia. I tre uomini, di 25, 30 e 37 anni, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria dopo essere stati trovati in possesso di oggetti rubati e strumenti atti ad offendere. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Udine con la collaborazione della Polizia Stradale, dopo una lunga attività di pedinamento lungo l’autostrada A23.

Le indagini e il pedinamento sulla A23

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la giornata di mercoledì si è aperta con una segnalazione sospetta: tre uomini a bordo di un’auto a noleggio sono stati notati mentre percorrevano la A23 da nord a sud, fermandosi ripetutamente in ogni area di servizio. Gli agenti della Squadra Mobile di Udine hanno quindi avviato un’attività di osservazione e pedinamento, insospettiti dal comportamento anomalo dei tre, che sembravano studiare i movimenti degli automobilisti in sosta.

Il fermo nell’area di servizio Arino Ovest

Nel pomeriggio, con il supporto della Polizia Stradale, i tre sospettati sono stati fermati all’area di servizio Arino Ovest, in provincia di Venezia. Alla richiesta di identificazione, i tre si sono dichiarati turisti georgiani. Tuttavia, la perquisizione dell’auto ha portato alla luce elementi che hanno subito destato l’attenzione degli agenti: due notebook di cui non conoscevano le password di sblocco, una macchina fotografica professionale con teleobiettivo e 3990 euro in contanti, senza che i fermati sapessero giustificare la provenienza di tali beni.

Il ritrovamento di armi e di un jammer

Durante la perquisizione, la Polizia ha inoltre rinvenuto tre coltelli e un dispositivo elettronico dalle sembianze di una powerbank. Si trattava in realtà di un “jammer”, un disturbatore di segnale capace di bloccare la comunicazione tra il telecomando di un’auto e la sua chiusura centralizzata. Questo strumento, una volta attivato, permette ai malintenzionati di impedire la chiusura effettiva delle portiere, lasciando così il veicolo vulnerabile a furti senza segni di effrazione.

La ricostruzione dei furti tra Toscana e Veneto

Gli accertamenti condotti nelle ore successive hanno permesso di collegare gli oggetti trovati in possesso dei tre uomini a due furti avvenuti il giorno precedente in Toscana. Un computer portatile e 40 euro erano stati sottratti a un automobilista nell’area di servizio Aglio Est, sull’A1. Il secondo notebook e la macchina fotografica, invece, erano stati rubati, insieme a un trolley, a un’altra automobilista nell’area di servizio Arno Est, sempre sull’A1 toscana. In entrambi i casi, il modus operandi era lo stesso: i ladri individuavano le vittime tra gli automobilisti in sosta, attendevano che scendessero dall’auto e azionavano il jammer per impedire la chiusura delle portiere. Approfittando dell’assenza dei proprietari, sottraevano poi gli oggetti lasciati all’interno dell’abitacolo.

Il modus operandi: tecnologia al servizio del crimine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i tre uomini si muovevano con estrema cautela, scegliendo le aree di servizio più frequentate e osservando attentamente le abitudini degli automobilisti. Una volta individuata la potenziale vittima, aspettavano che questa si allontanasse dal veicolo, magari per una breve pausa caffè, e attivavano il jammer. In questo modo, la chiusura centralizzata non veniva realmente attivata, lasciando l’auto aperta e consentendo ai malviventi di agire indisturbati, senza lasciare tracce di scasso o effrazione.

Le indagini in corso e l’appello della Polizia

Le forze dell’ordine stanno ora proseguendo le indagini per verificare se i tre cittadini georgiani siano responsabili di altri episodi simili e per restituire quanto sequestrato ai legittimi proprietari. La Polizia di Stato ha colto l’occasione per lanciare un appello a tutti gli automobilisti, soprattutto in questo periodo di vacanze estive: è fondamentale verificare sempre che le portiere dell’auto siano effettivamente chiuse, soprattutto quando si parcheggia in aree di servizio, centri commerciali o luoghi turistici molto frequentati.

La posizione giudiziaria dei fermati

Va sottolineato che il procedimento penale nei confronti dei tre cittadini georgiani non si è ancora concluso. La loro eventuale colpevolezza dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile, come previsto dalla legge italiana. Nel frattempo, le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e individuare eventuali complici o altre vittime dei furti messi a segno con la tecnica del jammer.

Prevenzione e consigli utili per gli automobilisti

La Polizia di Stato invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione quando si lascia il proprio veicolo in sosta, soprattutto in aree di servizio o parcheggi affollati. È consigliabile verificare manualmente la chiusura delle portiere e non lasciare oggetti di valore all’interno dell’auto. L’utilizzo di dispositivi elettronici come i jammer rappresenta una minaccia sempre più diffusa, in grado di aggirare i sistemi di sicurezza tradizionali e facilitare i furti senza segni evidenti di scasso.

Il fenomeno dei furti con jammer: un trend in crescita

Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno registrato un aumento dei furti commessi con l’ausilio di jammer nelle aree di servizio e nei parcheggi dei centri commerciali. Questi dispositivi, facilmente reperibili sul mercato nero, consentono ai malviventi di agire con rapidità e discrezione, rendendo difficile per le vittime accorgersi immediatamente del furto. La collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia, come nel caso dell’operazione condotta tra Udine e Venezia, si è rivelata fondamentale per contrastare questo fenomeno e assicurare alla giustizia i responsabili.

