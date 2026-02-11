Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone individuate e oltre 20.100 euro movimentati: questo il bilancio di una complessa indagine della Polizia di Stato su un furto in abitazione a Cisterna di Latina che ha portato alla scoperta di un articolato sistema di utilizzo indebito di strumenti di pagamento e riciclaggio di denaro. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e la successiva dispersione delle somme sottratte attraverso operazioni bancarie non autorizzate.

Strani movimenti di denaro a Cisterna di Latina

L’attività investigativa è stata avviata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina – Sezione Anticrimine, a seguito di un furto in abitazione. Gli investigatori hanno condotto accertamenti approfonditi sia dal punto di vista tecnico che bancario, riuscendo a ricostruire nel dettaglio la sequenza degli eventi e la movimentazione delle somme sottratte.

Durante il furto i responsabili si sono impossessati di un telefono cellulare che conteneva un’applicazione bancaria collegata al conto corrente della madre della vittima. Sfruttando le credenziali presenti sul dispositivo sono state effettuate operazioni bancarie non autorizzate: due prelievi “cardless” per un totale di 1.500 euro e un bonifico di 10.000 euro verso un conto intestato a una donna identificata nel corso delle indagini.

La movimentazione del denaro sottratto

Gli accertamenti bancari svolti dal personale del Commissariato di Cisterna di Latina hanno permesso di ricostruire con precisione la successiva dispersione delle somme.

Il denaro è stato rapidamente movimentato tramite prelievi in contanti e pagamenti presso esercizi commerciali e sale gioco, rendendo più difficile la tracciabilità delle somme di provenienza illecita.

Il riciclaggio attraverso conti di transito

L’analisi dei flussi finanziari condotta con attenzione dagli investigatori ha portato all’individuazione di un ulteriore conto corrente destinatario di un bonifico di 8.600 euro.

Anche in questo caso il saldo è stato quasi azzerato nel giro di poche ore, secondo modalità compatibili con l’utilizzo del conto come strumento di transito per ostacolare la tracciabilità delle somme illecite.

Il quadro indiziario e i reati contestati

L’attività investigativa del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina ha permesso di delineare un quadro indiziario solido, ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, in relazione ai reati di furto in abitazione, utilizzo indebito di strumenti di pagamento e riciclaggio.

Attualmente, sono state individuate tre persone ritenute coinvolte a vario titolo nella vicenda.

Le forze dell’ordine stanno portando avanti ulteriori attività investigative per individuare eventuali complici e ricostruire completamente la filiera finanziaria delle somme di provenienza illecita.

IPA