Un arresto per furto aggravato su autovetture: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Torino nella zona di Parco Dora. Un cittadino marocchino di 32 anni è stato fermato dagli agenti dopo essere stato trovato in possesso di refurtiva e arnesi da scasso. L’uomo è stato inoltre denunciato per porto di strumenti atti allo scasso. L’operazione si è svolta tra corso Ottone Rosai e corso Enrico Gamba, dove erano state segnalate diverse auto danneggiate.

Sorpreso a rubare a Torino

L’arresto è avvenuto grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia del Commissariato di P.S. “San Donato”. Gli agenti sono stati allertati da una segnalazione relativa a furti su alcune autovetture parcheggiate nella zona di Parco Dora, a Torino.

Gli agenti, giunti sul posto tra corso Ottone Rosai e corso Enrico Gamba, hanno subito preso contatti con uno dei proprietari delle auto che erano state danneggiate e messe a soqquadro. Durante la perlustrazione dell’area i poliziotti hanno notato un uomo che dormiva all’interno di un suv. Insospettiti dal suo comportamento hanno deciso di procedere al controllo.

Il controllo e la scoperta degli arnesi da scasso

L’uomo, identificato come un cittadino marocchino di 32 anni, è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso tra cui cacciaviti, tenaglie, pinze e un coltellino svizzero. Oltre agli strumenti, nella sua disponibilità sono stati rinvenuti anche una cassa bluetooth e un compressore digitale, risultati rubati nelle ore precedenti da due autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

La refurtiva recuperata dagli agenti è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Dopo la convalida dell’arresto, al 32enne è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato inoltre denunciato per il reato di porto di arnesi atti allo scasso.

L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso la sicurezza nelle aree urbane di Torino, in particolare nelle zone frequentate come Parco Dora. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di individuare e fermare un presunto responsabile di furti su auto, restituendo la refurtiva e garantendo una risposta immediata alle segnalazioni dei cittadini.

IPA