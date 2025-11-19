Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Polizia di Stato di Alcamo, in un’operazione che ha portato all’identificazione e alla cattura di un pregiudicato residente a Partinico, ritenuto responsabile di una serie di furti ai danni di aziende del territorio. L’uomo è stato sottoposto a misure cautelari dopo le indagini avviate a seguito delle denunce presentate dai titolari delle attività colpite.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita dalle numerose segnalazioni ricevute dai commercianti e imprenditori locali, che nelle scorse settimane avevano subito furti nelle proprie aziende. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo hanno avviato un’attenta attività investigativa, analizzando in modo dettagliato le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza installati presso i luoghi oggetto dei reati.

L’identificazione del responsabile

Grazie all’esame dei filmati, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore dei furti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è risultato residente a Partinico. La ricostruzione degli eventi e la raccolta delle prove sono state puntualmente documentate e trasmesse all’Autorità Giudiziaria competente, che ha valutato la gravità dei fatti e la pericolosità sociale dell’indagato.

Le misure cautelari

Al termine delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di dimora nel Comune di Partinico, l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio nelle ore notturne. Queste misure sono state adottate per prevenire ulteriori reati e garantire la sicurezza delle attività produttive locali.

