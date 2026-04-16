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Furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale, questo il bilancio di un’indagine della Polizia di Stato di Città di Castello (Perugia), che ha portato alla denuncia di due persone per la reiterazione di episodi criminosi. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini svolte dagli agenti, che hanno permesso di risalire all’identità dei presunti autori e di adottare misure preventive per tutelare la sicurezza urbana.

Le indagini della Polizia: come sono stati individuati i responsabili

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è iniziata dopo la denuncia presentata dal titolare di un esercizio commerciale di Città di Castello (Perugia).

L’uomo aveva segnalato l’ammanco di diversi prodotti, tra cui generi alimentari e bevande alcoliche, sottratti in tre occasioni distinte. Gli agenti del Commissariato hanno avviato subito gli accertamenti, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza e approfondendo le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

L’identificazione dei presunti autori

Grazie alle immagini raccolte e alla verifica della targa del veicolo utilizzato per raggiungere i luoghi dei furti, la Polizia è riuscita a identificare i presunti responsabili.

Si tratta di un uomo, cittadino rumeno già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, e di una donna italiana. Entrambi sono stati ritenuti responsabili di tre episodi di furto aggravato ai danni dello stesso esercizio commerciale.

Le misure adottate dall’Autorità Giudiziaria

Alla luce degli elementi raccolti durante le indagini, i due soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

La reiterazione delle condotte e la loro presenza sul territorio comunale, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, hanno portato il Questore della Provincia di Perugia ad adottare nei loro confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Città di Castello.

IPA